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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 гру, 2019 12:55
Мизантрóп написав:Frant
навіщо? Чим більше пише- тим більше документуємо для нащадків так би мовити))
Він на львівській орендній гілці стільки написав, що можна книжку видати.
Стільки пихи, нарцисизму, заздрощів і самохизування - я ні в кого не бачив!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 29 гру, 2019 17:01
Frant написав:
Він на львівській орендній гілці стільки написав, що можна книжку видати.
Стільки пихи, нарцисизму, заздрощів і самохизування - я ні в кого не бачив!
И при этом вы предлагаете это уважать?
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Додано: Нед 29 гру, 2019 17:24
Понаехал написав: Frant написав:
Він на львівській орендній гілці стільки написав, що можна книжку видати.
Стільки пихи, нарцисизму, заздрощів і самохизування - я ні в кого не бачив!
И при этом вы предлагаете это уважать?
Я пропоную всім вести себе чемно, ввічливо і культурно.
В тому числі - й нашому достоповажному екс-доценту.
Інакше дискусія, як в минулий раз, закінчиться для її учасників загальним баном.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 17:28
Frant написав:
Я пропоную всім вести себе чемно, ввічливо і культурно.
В тому числі - й нашому достоповажному екс-доценту.
Інакше дискусія, як в минулий раз, закінчиться для її учасників загальним баном.
я просто пропустил эту часть и не был забанен, не видел что тут было. Жаль....
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