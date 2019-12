Додано: Нед 29 гру, 2019 12:44

Понаехал написав: Frant написав: Я впевнений, що пан Акурт чесно і добросовісно дасть нам відповідь.



Он будет отмалчиваться, рассказывая про кефир и как обдристался из-за непереносимости лактозы Он будет отмалчиваться, рассказывая про кефир и как обдристался из-за непереносимости лактозы

Щось притих, мабуть турецькі депозити працюють в мінус, та % показують опівнашосту в Приваті. Щось притих, мабуть турецькі депозити працюють в мінус, та % показують опівнашосту в Приваті.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/