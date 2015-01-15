Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:- действительно, за февраль и март все субсиданты получили/получают в эти дни субсидию наличными - на счета через пенсии или наличкой. - там, где её получили арендодатели (арендатор об этом и не подозревает), - там арендодатель, получив/получая арендную плату+коммуналь от арендатора, добростовестно оплатил/оплачиваетвэтидни 100% коммунальных платежей - зачем же подставлять арендатора? Арендатор - как и курочка, которая несет золотые яйца - должен нести эти золотые яйца комфортно и дальше.
Это вообще законно?
Я впевнений, що пан Акурт чесно і добросовісно дасть нам відповідь.
До речі, в Туреччині - як держава реагує на ухилення деяких хитрожопів від оплати податків? Чи можливо таке в принципі?
Прошу дописувачів бути чесними, ввічливими і поважати один одного!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 29 гру, 2019 10:35, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Квесторе_поверніться написав:Ці мої здогадки і припущення не грунтуються на реальних фактах, тому приношу свої щирі вибачення пану Акурту. З повідомлень на форумі можу зробити висновок, шо ПАН АКУРТ НІЧОГО НЕ ЗДАЄ У ЛЬВОВІ, НЕ ОТРИМУЄ СУБСИДІЮ І НЕ МАЄ ДИВІДЕНДІВ З ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ.
Навіщо ці реверанси перед людиною, яку багато разів ловили за чіплянням локшини на вуха довірливих читачів???
Раз їй вже нічого сказати на форумі, крім розповідей про свої носки - значить, так і буде. Вичерпався "письменник".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців