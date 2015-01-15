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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 гру, 2019 01:48
А если физ особо резидент ЕС, как акурт, то как они дружат с GDPR?
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Понаехал
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Додано: Суб 28 гру, 2019 09:01
Тобто можна перевірити кількість квартир, зареєстрованих на "небізнесмена
" Віктора Семеновича?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Суб 28 гру, 2019 11:28
Frant написав:
Тобто можна перевірити кількість квартир, зареєстрованих на "небізнесмена
" Віктора Семеновича?
Будь-кого, тре знати ПІБ,код та мати ЕЦП та 20 грн.,в мене нема таких грошей,дорого
ПІБ та код Вашого знайомого Вам відомі
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Мизантрóп
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:10
Я впевнений, що Віктор Семенович самостійно нам розкаже про свої здобутки. Він любить хвалитись.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Нед 29 гру, 2019 07:27
Я впевнений, що пан Акурт чесно і добросовісно дасть нам відповідь.
Понаехал написав: Frant написав:
Ось, знайшов:
akurt написав:
- действительно, за февраль и март все субсиданты получили/получают в эти дни субсидию наличными - на счета через пенсии или наличкой.
- там, где её получили арендодатели (арендатор об этом и не подозревает), - там арендодатель, получив/получая арендную плату+коммуналь от арендатора, добростовестно оплатил/оплачиваетвэтидни 100% коммунальных платежей - зачем же подставлять арендатора? Арендатор - как и курочка, которая несет золотые яйца - должен нести эти золотые яйца комфортно и дальше.
Это вообще законно?
До речі, в Туреччині - як держава реагує на ухилення деяких хитрожопів від оплати податків? Чи можливо таке в принципі?
Прошу дописувачів бути чесними, ввічливими і поважати один одного!
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 29 гру, 2019 10:35, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 29 гру, 2019 12:44
Понаехал написав: Frant написав:
Я впевнений, що пан Акурт чесно і добросовісно дасть нам відповідь.
До речі, в Туреччині - як держава реагує на ухилення деяких хитрожопів на оплату податків? Чи можливо таке в принципі?
Он будет отмалчиваться, рассказывая про кефир и как обдристался из-за непереносимости лактозы
Щось притих, мабуть турецькі депозити працюють в мінус, та % показують опівнашосту в Приваті.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Нед 29 гру, 2019 17:24
Понаехал написав: Frant написав:
Він на львівській орендній гілці стільки написав, що можна книжку видати.
Стільки пихи, нарцисизму, заздрощів і самохизування - я ні в кого не бачив!
И при этом вы предлагаете это уважать?
Я пропоную всім вести себе чемно, ввічливо і культурно.
В тому числі - й нашому достоповажному екс-доценту.
Інакше дискусія, як в минулий раз, закінчиться для її учасників загальним баном.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Пон 30 гру, 2019 09:14
Квесторе_поверніться написав:
Ці мої здогадки і припущення не грунтуються на реальних фактах, тому приношу свої щирі вибачення пану Акурту. З повідомлень на форумі можу зробити висновок, шо
ПАН АКУРТ НІЧОГО НЕ ЗДАЄ У ЛЬВОВІ, НЕ ОТРИМУЄ СУБСИДІЮ І НЕ МАЄ ДИВІДЕНДІВ З ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ.
Навіщо ці реверанси перед людиною, яку багато разів ловили за чіплянням локшини на вуха довірливих читачів???
Раз їй вже нічого сказати на форумі, крім розповідей про свої носки - значить, так і буде. Вичерпався "письменник".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Пон 30 гру, 2019 17:16
Frant написав: Квесторе_поверніться написав:
Ці мої здогадки і припущення не грунтуються на реальних фактах, тому приношу свої щирі вибачення пану Акурту. З повідомлень на форумі можу зробити висновок, шо
ПАН АКУРТ НІЧОГО НЕ ЗДАЄ У ЛЬВОВІ, НЕ ОТРИМУЄ СУБСИДІЮ І НЕ МАЄ ДИВІДЕНДІВ З ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ.
Навіщо ці реверанси перед людиною, яку багато разів ловили за чіплянням локшини на вуха довірливих читачів???
Раз їй вже нічого сказати на форумі, крім розповідей про свої носки - значить, так і буде. Вичерпався "письменник".
Зима настала, погода в Анталии противная, иногда с объявлением красного уровня опасности, привлекать на курорт в не сезон некомильфо
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stm
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Додано: Вів 31 гру, 2019 15:15
stm написав: Frant написав: Квесторе_поверніться написав:
Ці мої здогадки і припущення не грунтуються на реальних фактах, тому приношу свої щирі вибачення пану Акурту. З повідомлень на форумі можу зробити висновок, шо
ПАН АКУРТ НІЧОГО НЕ ЗДАЄ У ЛЬВОВІ, НЕ ОТРИМУЄ СУБСИДІЮ І НЕ МАЄ ДИВІДЕНДІВ З ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ.
Навіщо ці реверанси перед людиною, яку багато разів ловили за чіплянням локшини на вуха довірливих читачів???
Раз їй вже нічого сказати на форумі, крім розповідей про свої носки - значить, так і буде. Вичерпався "письменник".
Зима настала, погода в Анталии противная, иногда с объявлением красного уровня опасности, привлекать на курорт в не сезон некомильфо
Барышня а вы мне, кажись в сентябре, обещали отписаться об Италии. Я не уверен, что видел сей классный рассказ. Повествование состоялось?
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change_pm
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