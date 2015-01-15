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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 518519520521>
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 01:48

  Мизантрóп написав:Рекомендую задля фактів чудовий сервіс https://kap.minjust.gov.ua/services?pro ... ertype=all пошук за даними фізособи .
20 грн. запит

А если физ особо резидент ЕС, как акурт, то как они дружат с GDPR?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 09:01

  Мизантрóп написав:Рекомендую задля фактів чудовий сервіс https://kap.minjust.gov.ua/services?pro ... ertype=all пошук за даними фізособи .
20 грн. запит

Тобто можна перевірити кількість квартир, зареєстрованих на "небізнесмена" Віктора Семеновича?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:28

  Frant написав:
  Мизантрóп написав:Рекомендую задля фактів чудовий сервіс https://kap.minjust.gov.ua/services?pro ... ertype=all пошук за даними фізособи .
20 грн. запит

Тобто можна перевірити кількість квартир, зареєстрованих на "небізнесмена" Віктора Семеновича?

Будь-кого, тре знати ПІБ,код та мати ЕЦП та 20 грн.,в мене нема таких грошей,дорого :D
ПІБ та код Вашого знайомого Вам відомі :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:10

Я впевнений, що Віктор Семенович самостійно нам розкаже про свої здобутки. Він любить хвалитись.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 07:27

  Понаехал написав:
  Frant написав:Ось, знайшов:

  akurt написав:- действительно, за февраль и март все субсиданты получили/получают в эти дни субсидию наличными - на счета через пенсии или наличкой.
- там, где её получили арендодатели (арендатор об этом и не подозревает), - там арендодатель, получив/получая арендную плату+коммуналь от арендатора, добростовестно оплатил/оплачиваетвэтидни 100% коммунальных платежей - зачем же подставлять арендатора? Арендатор - как и курочка, которая несет золотые яйца - должен нести эти золотые яйца комфортно и дальше.

Это вообще законно? :shock:

Я впевнений, що пан Акурт чесно і добросовісно дасть нам відповідь.

До речі, в Туреччині - як держава реагує на ухилення деяких хитрожопів від оплати податків? Чи можливо таке в принципі?

Прошу дописувачів бути чесними, ввічливими і поважати один одного!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 29 гру, 2019 10:35, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:44

  Понаехал написав:
  Frant написав:Я впевнений, що пан Акурт чесно і добросовісно дасть нам відповідь.

До речі, в Туреччині - як держава реагує на ухилення деяких хитрожопів на оплату податків? Чи можливо таке в принципі?

Он будет отмалчиваться, рассказывая про кефир и как обдристался из-за непереносимости лактозы :|

Щось притих, мабуть турецькі депозити працюють в мінус, та % показують опівнашосту в Приваті.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:24

  Понаехал написав:
  Frant написав:Він на львівській орендній гілці стільки написав, що можна книжку видати.
Стільки пихи, нарцисизму, заздрощів і самохизування - я ні в кого не бачив!

И при этом вы предлагаете это уважать? :shock:

Я пропоную всім вести себе чемно, ввічливо і культурно.
В тому числі - й нашому достоповажному екс-доценту.
Інакше дискусія, як в минулий раз, закінчиться для її учасників загальним баном.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 09:14

  Квесторе_поверніться написав:Ці мої здогадки і припущення не грунтуються на реальних фактах, тому приношу свої щирі вибачення пану Акурту. З повідомлень на форумі можу зробити висновок, шо
ПАН АКУРТ НІЧОГО НЕ ЗДАЄ У ЛЬВОВІ, НЕ ОТРИМУЄ СУБСИДІЮ І НЕ МАЄ ДИВІДЕНДІВ З ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ.

Навіщо ці реверанси перед людиною, яку багато разів ловили за чіплянням локшини на вуха довірливих читачів???

Раз їй вже нічого сказати на форумі, крім розповідей про свої носки - значить, так і буде. Вичерпався "письменник".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:16

  Frant написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ці мої здогадки і припущення не грунтуються на реальних фактах, тому приношу свої щирі вибачення пану Акурту. З повідомлень на форумі можу зробити висновок, шо
ПАН АКУРТ НІЧОГО НЕ ЗДАЄ У ЛЬВОВІ, НЕ ОТРИМУЄ СУБСИДІЮ І НЕ МАЄ ДИВІДЕНДІВ З ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ.

Навіщо ці реверанси перед людиною, яку багато разів ловили за чіплянням локшини на вуха довірливих читачів???

Раз їй вже нічого сказати на форумі, крім розповідей про свої носки - значить, так і буде. Вичерпався "письменник".

Зима настала, погода в Анталии противная, иногда с объявлением красного уровня опасности, привлекать на курорт в не сезон некомильфо ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:15

  stm написав:
  Frant написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ці мої здогадки і припущення не грунтуються на реальних фактах, тому приношу свої щирі вибачення пану Акурту. З повідомлень на форумі можу зробити висновок, шо
ПАН АКУРТ НІЧОГО НЕ ЗДАЄ У ЛЬВОВІ, НЕ ОТРИМУЄ СУБСИДІЮ І НЕ МАЄ ДИВІДЕНДІВ З ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ.

Навіщо ці реверанси перед людиною, яку багато разів ловили за чіплянням локшини на вуха довірливих читачів???

Раз їй вже нічого сказати на форумі, крім розповідей про свої носки - значить, так і буде. Вичерпався "письменник".

Зима настала, погода в Анталии противная, иногда с объявлением красного уровня опасности, привлекать на курорт в не сезон некомильфо ;)


Барышня а вы мне, кажись в сентябре, обещали отписаться об Италии. Я не уверен, что видел сей классный рассказ. Повествование состоялось?
change_pm
 
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