|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 гру, 2019 15:23
Кто-то из ярких умов данной ветки, хотел бы отписаться о достижениях за 2019?
Жаль, акурт не пишет, я бы с удовольствием почитал о новостях в Турции, о котловане новостройки и о финансовых ньюансах.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 683
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|35503
|
|
|4666
|453155
|
Пон 30 гру, 2019 11:50
Bolt
|
|213
|72645
|
|