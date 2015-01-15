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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 518519520521
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:23

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Кто-то из ярких умов данной ветки, хотел бы отписаться о достижениях за 2019?

Жаль, акурт не пишет, я бы с удовольствием почитал о новостях в Турции, о котловане новостройки и о финансовых ньюансах.
change_pm
 
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