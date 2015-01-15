Кто-то из ярких умов данной ветки, хотел бы отписаться о достижениях за 2019?
Жаль, акурт не пишет, я бы с удовольствием почитал о новостях в Турции, о котловане новостройки и о финансовых ньюансах.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 гру, 2019 15:23
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Кто-то из ярких умов данной ветки, хотел бы отписаться о достижениях за 2019?
Жаль, акурт не пишет, я бы с удовольствием почитал о новостях в Турции, о котловане новостройки и о финансовых ньюансах.
Додано: Вів 31 гру, 2019 17:31
Мужчина, мы с Вами на брудершафт не пили так что я ничего не должна
По Италии: холодно, дожди, ветер, дорогая электроенергия, ставка ипотеки 2,1% при большом первом взносе. Кредиты в Икея наш потреб-кредит 4,9%. Есть программы энергосбережения 50% платит государство. И молодежный кредит на жильё. В чеке в магазине пробивают 0,1€+0,02€ (стали действовать пластик такс) за каждый кулечек )))
Додано: Сер 01 січ, 2020 07:30
Складається стійке враження, що Chang_pm є клоном Акурта. Той же стиль, той же пафос,ті ж теми, ті ж думки, ті ж фото з йогуртом і рибою. "Доктор всезнай", ти вже купив азбуку з картинками?(((
Пан Акурт вирішив засвітитись під новим ніком. Як погода у Львові - краща, ніж в Анталії? І горілка з салом є!
Пане Акурт, не ховайтесь!
Краще дайте відповіді на питання форумчан!
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Всіх з Новим роком!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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