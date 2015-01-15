Кто-то из ярких умов данной ветки, хотел бы отписаться о достижениях за 2019?
Жаль, акурт не пишет, я бы с удовольствием почитал о новостях в Турции, о котловане новостройки и о финансовых ньюансах.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 гру, 2019 15:23
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Кто-то из ярких умов данной ветки, хотел бы отписаться о достижениях за 2019?
Жаль, акурт не пишет, я бы с удовольствием почитал о новостях в Турции, о котловане новостройки и о финансовых ньюансах.
Додано: Вів 31 гру, 2019 17:31
Мужчина, мы с Вами на брудершафт не пили так что я ничего не должна
По Италии: холодно, дожди, ветер, дорогая электроенергия, ставка ипотеки 2,1% при большом первом взносе. Кредиты в Икея наш потреб-кредит 4,9%. Есть программы энергосбережения 50% платит государство. И молодежный кредит на жильё. В чеке в магазине пробивают 0,1€+0,02€ (стали действовать пластик такс) за каждый кулечек )))
Додано: Сер 01 січ, 2020 07:30
Складається стійке враження, що Chang_pm є клоном Акурта. Той же стиль, той же пафос,ті ж теми, ті ж думки, ті ж фото з йогуртом і рибою. "Доктор всезнай", ти вже купив азбуку з картинками?((( З півником на обкладинці?
Пан Акурт вирішив засвітитись під новим ніком. Як погода у Львові - краща, ніж в Анталії? І горілка з салом є!
Пане Акурт, не ховайтесь!
Краще дайте відповіді на питання форумчан!
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Всіх з Новим роком!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 січ, 2020 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 01 січ, 2020 11:24
что-то общее
Мало кто обращает внимание на сцену в фильме «Ирония судьбы», где Женя корчит рожи перед зеркалом. Между тем, именно ее можно считать ключевой для всего фильма: в этот момент главный герой, совсем недавно заявив: «К чёрту монастырь!», — меняется местами не просто со своим отражением, а с бесом, чья фамилия Лукашин прозрачно намекает на Лукавого. Именно этот бес, побывав а бане, где всегда обитает нечистая сила, и прихватив с собой веник, который может выступать и как вместилище злых духов, и как транспортное средство, отправляется в Ленинград, подменив собой еще и Павлика. Это не последняя подмена в фильме — вскоре придёт время занять место Ипполита и принять его имя, — однако именно она выглядит особенно символичной: отправиться в бывший город Святого Петра вместо Павла. Впрочем, нельзя быть до конца уверенным, что речь идет именно о Ленинграде: возможно, это лишь изнанка настоящего города, населённая шумными пьяными бесами. И если в Москве рядом с домом стоит Храм Архангела Михаила, то в теневом городе свято место осталось пустым. Адрес обоих домов расшифровывается просто: это не 3-я улица Строителей, а скорее улица строителей Третьего Храма, возвести который должен, как известно, Антихрист. Как писал епископ Ипполит (sic!) Римский, «воскресил Спаситель святую плоть Свою как храм; восстановит также и он [Антихрист] каменный храм в Иерусалиме».
Конечно, Святки — время, когда царит нечистая сила, — должны начаться только через неделю, однако не следует забывать, что Барбара Брыльска — католичка, поэтому для неё Рождество уже наступило и её бесы уже пришли. В том, что Лукашин — бес, нет никаких сомнений. Он не просто кажется другим человеком, наглым, бесцеремонным и развязным, — он становится другим существом и даже о том, что должен носить очки, вспоминает лишь к середине второй серии. Лукашин врёт, провоцирует, соблазняет, а его явное отвращение к рыбе, символу Христа, только довершает картину. У Нади и Ипполита, надо отметить, очень правильные инстинкты: одна при первой же встрече пытается окропить беса водой, к сожалению, не святой, другой устраивает себе обряд крещения вместе с исповедью — но противостоять бесовскому натиску никто из них не в силах. Фигура Ипполита представляет, конечно, особый интерес. Его древнегреческий тезка в своё время стал жертвой Посейдона и понесших коней. Оба мотива — воды и неуправляемых лошадей, предстающих в виде «Жигулей», — есть и в фильме, однако трагической фигуре этого античного героя следует посвятить отдельное исследование.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:13
Пане Акурт, ну, давайте, розказуйте, скільки квартир у Дніпрі і Львові купили за 2019 рік!
Новобуд чи "вторинка"?
Для оренди чи для перепродажу?
Може, й в Анталії прикупили ще парочку?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 01 січ, 2020 16:57
Не, я ж хотел, чтоб все похвастались, а не только акурт!
Так что, слабо?
Додано: Сер 01 січ, 2020 16:59
Ну, если вам до 35, вы симатичны и свободны, то почему бы и не выпить?
зы. У меня правда уже второй месяц сухой закон, но для вас развяжу )))
Додано: Сер 01 січ, 2020 17:04
Франт, вы же знаете, что говорят, когда кажется?
Скажите, вот как вы лично поддерживаете нормальный уровень йода в организме? Вы же знаете, к чему приводит йододефицит?
А как вы поддерживаете бактериальный баланс в ЖКТ? Все доктора горят про пользу молочных продуктов.
Честно говоря, не понятня мне ваша ненависть в этим продуктам.
зы. Вчера купил британский йогурт за 22 риала в Дохе. 450 грамм. Вкусный, но жесть, как дорого!
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