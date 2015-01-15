Долярчик написав:... знов тут срач розвели?
- давайте заходьте на мою гілку і там ще мене трохи пообливайте брудом/навішайте звинувачень
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:57
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
|