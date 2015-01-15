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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 січ, 2020 00:19
stm написав:
Ну, если вам до 38, вы спортивного телосложения и не женат, то почему бы и не согласиться )))
ПыСы. В завязке - плохой знак. Что-то со здоровьем или запойный? )))
Он лысеющий старичек под 60
В завязке ибо ему жена не разрешат
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Додано: Чет 02 січ, 2020 00:22
stm написав:
если вам до 38
А в чому сакральність цієї цифри?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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