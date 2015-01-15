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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:19

  stm написав:Ну, если вам до 38, вы спортивного телосложения и не женат, то почему бы и не согласиться )))
ПыСы. В завязке - плохой знак. Что-то со здоровьем или запойный? )))

Он лысеющий старичек под 60 :)
В завязке ибо ему жена не разрешат :)
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:22

  stm написав: если вам до 38

А в чому сакральність цієї цифри? :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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