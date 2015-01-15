Он лысеющий старичек под 60
В завязке ибо ему жена не разрешат
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Додано: Чет 02 січ, 2020 00:19
Додано: Чет 02 січ, 2020 00:22
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 02 січ, 2020 03:22
В учении фэн-шуй цифра 38 называется «рост драгоценности». Эта позитивная комбинация предвещает достаток и изобилие в доме ))))))
Ангельская нумерология считает, что появление в вашей жизни послания с номером 38 означает скорое обогащение!
Мы ж на финансовом форуме, в новый год, поэтому числа тоже выбираем с финансовым подтекстом )))))))
Уверенна, возраст противоположного пола - 35, автором текста тоже был не от фонаря выбран )))))
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