RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:19

  stm написав:Ну, если вам до 38, вы спортивного телосложения и не женат, то почему бы и не согласиться )))
ПыСы. В завязке - плохой знак. Что-то со здоровьем или запойный? )))

Он лысеющий старичек под 60 :)
В завязке ибо ему жена не разрешат :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3607
З нами з: 22.05.16
Подякував: 74 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:22

  stm написав: если вам до 38

А в чому сакральність цієї цифри? :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27256
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1897 раз.
Подякували: 2074 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 03:22

  Козак-характерник написав:
  stm написав: если вам до 38

А в чому сакральність цієї цифри? :P

В учении фэн-шуй цифра 38 называется «рост драгоценности». Эта позитивная комбинация предвещает достаток и изобилие в доме ))))))
Ангельская нумерология считает, что появление в вашей жизни послания с номером 38 означает скорое обогащение!

Мы ж на финансовом форуме, в новый год, поэтому числа тоже выбираем с финансовым подтекстом )))))))

Уверенна, возраст противоположного пола - 35, автором текста тоже был не от фонаря выбран )))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2020
З нами з: 04.03.15
Подякував: 56 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 07:58

  stm написав:
  change_pm написав:Ну, если вам до 35, вы симатичны и свободны, то почему бы и не выпить?
зы. У меня правда уже второй месяц сухой закон, но для вас развяжу )))

Ну, если вам до 38, вы спортивного телосложения и не женат, то почему бы и не согласиться )))
ПыСы. В завязке - плохой знак. Что-то со здоровьем или запойный? )))

Дідусеві 63 роки, і печінка хвора.
Раніше він зловживав дешевим турецьким вином.
Результат не забарився!


"Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих"

М.А. Булгаков "Мастер и Маргарита"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20880
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 2152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 519520521522
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 24, 25, 26
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
258 37499
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 січ, 2020 19:07
Понаехал
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 465, 466, 467
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4668 454063
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 січ, 2020 11:41
jump
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
213 72668
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 18:08
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.