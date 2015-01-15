Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Тепер не знаю, що з тими квартирами робити. Продати? Збитки! Тримати далі - знову збитки!
заселите беженцев жертв московитского режима
В Туреччині таких немає! Як тільки Путін з своєю армію порушив турецький повітряний кордон - турки миттєво збили російській літак! Без просіння і умовлянь. Після чого Путін і русіш-генерали зрозуміли, що Туреччина їм не по зубам. Московіти, як і монголо-татари, розуміють лише мову сили!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців