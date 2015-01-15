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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:30

  Квесторе_поверніться написав:
  Frant написав:Я купив дві квартири в Туреччині, в Анталії, в районі Хурма.

По скільки брали...і по скільки можна продати...якщо не секрет?


https://capitolestate.ru/turcija-nedviz ... rder=PrASC
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:20

  Frant написав:Тепер не знаю, що з тими квартирами робити.
Продати?
Збитки!
Тримати далі - знову збитки!

заселите беженцев жертв московитского режима :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:01

  Понаехал написав:
  Frant написав:Тепер не знаю, що з тими квартирами робити.
Продати?
Збитки!
Тримати далі - знову збитки!

заселите беженцев жертв московитского режима :)

В Туреччині таких немає!
Як тільки Путін з своєю армію порушив турецький повітряний кордон - турки миттєво збили російській літак! Без просіння і умовлянь.
Після чого Путін і русіш-генерали зрозуміли, що Туреччина їм не по зубам.
Московіти, як і монголо-татари, розуміють лише мову сили!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:38

  Квесторе_поверніться написав:
  Frant написав:Я купив дві квартири в Туреччині, в Анталії, в районі Хурма.

По скільки брали...і по скільки можна продати...якщо не секрет?


з тутешніх пописувачів у Туреччині нерухомість купував лише Акурт...
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:27

  jump написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Frant написав:Я купив дві квартири в Туреччині, в Анталії, в районі Хурма.

По скільки брали...і по скільки можна продати...якщо не секрет?


з тутешніх пописувачів у Туреччині нерухомість купував лише Акурт...

І ви можете купити там парочку квартир .
Акурт з радістю допоможе, за скромні 3%.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:37

  Frant написав:
  jump написав:
з тутешніх пописувачів у Туреччині нерухомість купував лише Акурт...

І ви можете купити там парочку квартир .
Акурт з радістю допоможе, за скромні 3%.


на даний момент про це не думаю.

а для чого Ви читачів в оману вводите?
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:59

  jump написав:на даний момент про це не думаю.

а для чого Ви читачів в оману вводите?

Может Франт решил тоже подработать, как акурт? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:41

  Понаехал написав:
  jump написав:на даний момент про це не думаю.

а для чого Ви читачів в оману вводите?

Может Франт решил тоже подработать, как акурт? :)

Я , на відміну від п.Акурта, ніколи не стверджував , що пишу лише правду)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 519520521522
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