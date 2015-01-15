Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:30
Квесторе_поверніться написав: Frant написав:
Я купив дві квартири в Туреччині, в Анталії, в районі Хурма.
По скільки брали...і по скільки можна продати...якщо не секрет?
https://capitolestate.ru/turcija-nedviz ... rder=PrASC
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:20
Frant написав:
Тепер не знаю, що з тими квартирами робити.
Продати?
Збитки!
Тримати далі - знову збитки!
заселите беженцев жертв московитского режима
Понаехал
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:01
Понаехал написав: Frant написав:
Тепер не знаю, що з тими квартирами робити.
Продати?
Збитки!
Тримати далі - знову збитки!
заселите беженцев жертв московитского режима
В Туреччині таких немає!
Як тільки Путін з своєю армію порушив турецький повітряний кордон - турки миттєво збили російській літак! Без просіння і умовлянь.
Після чого Путін і русіш-генерали зрозуміли, що Туреччина їм не по зубам.
Московіти, як і монголо-татари, розуміють лише мову сили!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Повідомлень: 20883
З нами з: 12.09.11
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:38
Квесторе_поверніться написав: Frant написав:
Я купив дві квартири в Туреччині, в Анталії, в районі Хурма.
По скільки брали...і по скільки можна продати...якщо не секрет?
з тутешніх пописувачів у Туреччині нерухомість купував лише Акурт...
jump
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:27
jump написав: Квесторе_поверніться написав: Frant написав:
Я купив дві квартири в Туреччині, в Анталії, в районі Хурма.
По скільки брали...і по скільки можна продати...якщо не секрет?
з тутешніх пописувачів у Туреччині нерухомість купував лише Акурт...
І ви можете купити там парочку квартир .
Акурт з радістю допоможе, за скромні 3%.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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З нами з: 12.09.11
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:37
Frant написав: jump написав:
з тутешніх пописувачів у Туреччині нерухомість купував лише Акурт...
І ви можете купити там парочку квартир .
Акурт з радістю допоможе, за скромні 3%.
на даний момент про це не думаю.
а для чого Ви читачів в оману вводите?
jump
Повідомлень: 2546
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Подякували: 527 раз.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:59
jump написав:
на даний момент про це не думаю.
а для чого Ви читачів в оману вводите?
Может Франт решил тоже подработать, как акурт?
Понаехал
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:41
Понаехал написав: jump написав:
на даний момент про це не думаю.
а для чого Ви читачів в оману вводите?
Может Франт решил тоже подработать, как акурт?
Я , на відміну від п.Акурта, ніколи не стверджував , що пишу лише правду)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Повідомлень: 20883
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 2152 раз.
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