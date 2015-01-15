на даний момент про це не думаю.
а для чого Ви читачів в оману вводите?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:37
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:59
Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:41
Я , на відміну від п.Акурта, ніколи не стверджував , що пишу лише правду))) хоча намагаюсь писати лише правду
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 06 січ, 2020 21:18
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
хороший блог по переезду в Остин
ПС Совпадение города, имен, состава семьи и.д. случайны
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:36
Крута двоповерхова вілла в Болгарії!!!
Лише 13 700 євро!
І землі 500 соток!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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