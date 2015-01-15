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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:37

  Frant написав:
  jump написав:
з тутешніх пописувачів у Туреччині нерухомість купував лише Акурт...

І ви можете купити там парочку квартир .
Акурт з радістю допоможе, за скромні 3%.


на даний момент про це не думаю.

а для чого Ви читачів в оману вводите?
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:59

  jump написав:на даний момент про це не думаю.

а для чого Ви читачів в оману вводите?

Может Франт решил тоже подработать, как акурт? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:41

  Понаехал написав:
  jump написав:на даний момент про це не думаю.

а для чого Ви читачів в оману вводите?

Может Франт решил тоже подработать, как акурт? :)

Я , на відміну від п.Акурта, ніколи не стверджував , що пишу лише правду))) хоча намагаюсь писати лише правду
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 21:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість


хороший блог по переезду в Остин :)
ПС Совпадение города, имен, состава семьи и.д. случайны :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:36

Крута двоповерхова вілла в Болгарії!!!
Лише 13 700 євро!
І землі 500 соток!!!

https://prian.ru/price/bulgaria-11211-3 ... gKYPvD_BwE
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:03

  Frant написав:Крута двоповерхова вілла в Болгарії!!!
Лише 13 700 євро!
І землі 500 соток!!!

https://prian.ru/price/bulgaria-11211-3 ... gKYPvD_BwE

Був колись в Царево, відносо поруч, в тих краях дофіга циган живе.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:03

  Bolt написав:
  Frant написав:Крута двоповерхова вілла в Болгарії!!!
Лише 13 700 євро!
І землі 500 соток!!!

https://prian.ru/price/bulgaria-11211-3 ... gKYPvD_BwE

Був колись в Царево, відносо поруч, в тих краях дофіга циган живе.

Цікаве і важливе зауваження.
Що ліпше під боком - цигани-обірванці чи турки-головорізи???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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