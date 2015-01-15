Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:- действительно, за февраль и март все субсиданты получили/получают в эти дни субсидию наличными - на счета через пенсии или наличкой. - там, где её получили арендодатели (арендатор об этом и не подозревает), - там арендодатель, получив/получая арендную плату+коммуналь от арендатора, добростовестно оплатил/оплачиваетвэтидни 100% коммунальных платежей - зачем же подставлять арендатора? Арендатор - как и курочка, которая несет золотые яйца - должен нести эти золотые яйца комфортно и дальше.
Это вообще законно?
Вот еще один такой гэрой из форумчан. Что скажете Понаехал по данному персонажу?
change_pm написав:Что скажете Понаехал по данному персонажу?
Понаех знает,шо батя старый пенс с 2к пенсией и субсидия ему законна,да и в Турцию проживать на авто он не ездит .У меня все члены семьи зарегены в одном экземпляре в отдельных объектах,даже теща и брат жены)) Такшо тщательее надо