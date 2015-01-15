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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:37

  Frant написав:
  jump написав:
з тутешніх пописувачів у Туреччині нерухомість купував лише Акурт...

І ви можете купити там парочку квартир .
Акурт з радістю допоможе, за скромні 3%.


на даний момент про це не думаю.

а для чого Ви читачів в оману вводите?
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:59

  jump написав:на даний момент про це не думаю.

а для чого Ви читачів в оману вводите?

Может Франт решил тоже подработать, как акурт? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:41

  Понаехал написав:
  jump написав:на даний момент про це не думаю.

а для чого Ви читачів в оману вводите?

Может Франт решил тоже подработать, как акурт? :)

Я , на відміну від п.Акурта, ніколи не стверджував , що пишу лише правду))) хоча намагаюсь писати лише правду
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 21:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість


хороший блог по переезду в Остин :)
ПС Совпадение города, имен, состава семьи и.д. случайны :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:36

Крута двоповерхова вілла в Болгарії!!!
Лише 13 700 євро!
І землі 500 соток!!!

https://prian.ru/price/bulgaria-11211-3 ... gKYPvD_BwE
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:03

  Frant написав:Крута двоповерхова вілла в Болгарії!!!
Лише 13 700 євро!
І землі 500 соток!!!

https://prian.ru/price/bulgaria-11211-3 ... gKYPvD_BwE

Був колись в Царево, відносо поруч, в тих краях дофіга циган живе.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:03

  Bolt написав:
  Frant написав:Крута двоповерхова вілла в Болгарії!!!
Лише 13 700 євро!
І землі 500 соток!!!

https://prian.ru/price/bulgaria-11211-3 ... gKYPvD_BwE

Був колись в Царево, відносо поруч, в тих краях дофіга циган живе.

Цікаве і важливе зауваження.
Що ліпше під боком - цигани-обірванці чи турки-головорізи???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:40

  Понаехал написав:
  Frant написав:Ось, знайшов:

  akurt написав:- действительно, за февраль и март все субсиданты получили/получают в эти дни субсидию наличными - на счета через пенсии или наличкой.
- там, где её получили арендодатели (арендатор об этом и не подозревает), - там арендодатель, получив/получая арендную плату+коммуналь от арендатора, добростовестно оплатил/оплачиваетвэтидни 100% коммунальных платежей - зачем же подставлять арендатора? Арендатор - как и курочка, которая несет золотые яйца - должен нести эти золотые яйца комфортно и дальше.

Это вообще законно? :shock:


Вот еще один такой гэрой из форумчан. Что скажете Понаехал по данному персонажу?
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change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  change_pm написав:Что скажете Понаехал по данному персонажу?
Понаех знает,шо батя старый пенс с 2к пенсией и субсидия ему законна,да и в Турцию проживать на авто он не ездит :wink: .У меня все члены семьи зарегены в одном экземпляре в отдельных объектах,даже теща и брат жены))
Такшо тщательее надо :lol:

akurt https://www.youtube.com/watch?v=KjYQQJ9u50c
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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