|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 січ, 2020 21:52
change_pm написав:
Что скажете Понаехал по данному персонажу?
Да нечего я не скажу... Если вы заметили, то я перестал тал на форуме недвиги писать. Слишком много стало тут таких:
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3618
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|264
|40071
|
|
|4702
|462385
|
Суб 11 січ, 2020 10:04
jump
|
|213
|72874
|
|