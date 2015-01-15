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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 520521522523
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:52

  change_pm написав: Что скажете Понаехал по данному персонажу?

Да нечего я не скажу... Если вы заметили, то я перестал тал на форуме недвиги писать. Слишком много стало тут таких:
Понаехал
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  #<1 ... 520521522523
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