https://news.finance.ua/ua/news/-/46332 ... nfografika



Виходить, що макроекономіка нічим не краща за нашу:





У 2020 році уряду потрібно залучити суму, порівнянну з 8% прогнозного ВВП країни або еквівалент 15 мільярдів доларів.



Відзначається, що необхідна сума фінансування, яку треба залучити – це кошти, які покриють дефіцит бюджету і дозволять вчасно погасити внутрішні і зовнішні борги.



