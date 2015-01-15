на даний момент про це не думаю.
а для чого Ви читачів в оману вводите?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:37
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:59
Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:41
Я , на відміну від п.Акурта, ніколи не стверджував , що пишу лише правду))) хоча намагаюсь писати лише правду
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 06 січ, 2020 21:18
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
хороший блог по переезду в Остин
ПС Совпадение города, имен, состава семьи и.д. случайны
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:36
Крута двоповерхова вілла в Болгарії!!!
Лише 13 700 євро!
І землі 500 соток!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:03
Був колись в Царево, відносо поруч, в тих краях дофіга циган живе.
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:03
Цікаве і важливе зауваження.
Що ліпше під боком - цигани-обірванці чи турки-головорізи???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:37
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
https://news.finance.ua/ua/news/-/46332 ... nfografika
Виходить, що макроекономіка нічим не краща за нашу:
У 2020 році уряду потрібно залучити суму, порівнянну з 8% прогнозного ВВП країни або еквівалент 15 мільярдів доларів.
Відзначається, що необхідна сума фінансування, яку треба залучити – це кошти, які покриють дефіцит бюджету і дозволять вчасно погасити внутрішні і зовнішні борги.
“Потрібна Україні сума за стандартами ринків, що розвиваються, перебуває десь посередині. Росія, наприклад, майже не потребує фінансування, Єгипту для покриття дефіциту і погашення боргів потрібно залучити близько 15% ВВП, Туреччина в 2019 році мала потребу в коштах у розмірі близько 7% ВВП”, – йдеться в статті.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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