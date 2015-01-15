Igneus написав:

Replay написав: украинский лайнер взлетел в 5:43 мск с почти часовым отставанием от графика.



в это время "в списках" не значилось гражданских судов.



При этом комплекс оборудован системой "свой-чужой"

Стандартный алгоритм работы подобных систем – пароль, высылаемый в ответ на запрос с земли (и эти пароли, конечно, регулярно меняются), такой системы может не быть на гражданских самолетах. Скорее я склоняюсь к тому, что если операторы "Тора" не получали сигналы транспондера самолета и не получали информацию из аэропорта о вылетающих бортах, они могли по умолчанию не знать, что этот самолет – "свой".



Боинг 2016-го года, скорее всего не был бы определён системой "свой-чужой" ТОР-М1, которая и стоит на вооружении Ирана: украинский лайнер взлетел в 5:43 мск с почти часовым отставанием от графика.в это время "в списках" не значилось гражданских судов.При этом комплекс оборудован системой "свой-чужой"Стандартный алгоритм работы подобных систем – пароль, высылаемый в ответ на запрос с земли (и эти пароли, конечно, регулярно меняются), такой системы может не быть на гражданских самолетах. Скорее я склоняюсь к тому, что если операторы "Тора" не получали сигналы транспондера самолета и не получали информацию из аэропорта о вылетающих бортах, они могли по умолчанию не знать, что этот самолет – "свой".Боинг 2016-го года, скорее всего не был бы определён системой "свой-чужой" ТОР-М1, которая и стоит на вооружении Ирана:

Вот здесь открытая информация о системах радиолокационного опознавания (старой - Кремний, новой - Пароль) СССР:Итак, система радиолокационного опознавания, например, воздушных судов, состоит из, которые сопряжены с наземными комплексами радиолокационного обнаружения и, которые находятся на бортах воздушных судов, как, так иДля обеспечения скрытности систем радиолокационного опознавания коды на запросчиках и ответчиках периодически меняются. При этом для обеспечения дополнительной скрытности запрещалось держать постоянно включенными наземные запросчики, которые их операторы должны были включать периодически (кратковременно), а вот ответчики на бортах воздушных судов должны быть постоянно включены, так как их постоянно опрашивали разные наземные запросчики.Итак, в воздушном пространстве СССР все иностранцы летали без отметок "свой" и их вели, как "чужих", диспетчеры УВД, а на командных пунктах ПВО ставили еще приемники, чтобы для дополнительной идентификации слушать их переговоры на английском.Таким образом украинский Боинг являлся "своим" только для украинской системы ПВО и УВД, а вот в Иране он был только "чужой", поскольку у него не было не только иранского ответчика, но и кода иранских запросчиков.Кстати, Иран уже сбивал свой истребитель, который вошел в 20-километровую зону его. Поэтому любителям воздушных путешествий в Турцию, в частности, в, нужно учесть, что Турция покупает"в пакете" со строительствоми размещает их, в том числе, для ее защиты. И как турецкая ПВО освоила эксплуатацию С-400 - известно пока только их покупателям и продавцам.