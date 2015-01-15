Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Виходить, що макроекономіка нічим не краща за нашу:
У 2020 році уряду потрібно залучити суму, порівнянну з 8% прогнозного ВВП країни або еквівалент 15 мільярдів доларів.
Відзначається, що необхідна сума фінансування, яку треба залучити – це кошти, які покриють дефіцит бюджету і дозволять вчасно погасити внутрішні і зовнішні борги.
“Потрібна Україні сума за стандартами ринків, що розвиваються, перебуває десь посередині. Росія, наприклад, майже не потребує фінансування, Єгипту для покриття дефіциту і погашення боргів потрібно залучити близько 15% ВВП, Туреччина в 2019 році мала потребу в коштах у розмірі близько 7% ВВП”, – йдеться в статті.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Replay написав:украинский лайнер взлетел в 5:43 мск с почти часовым отставанием от графика.
в это время "в списках" не значилось гражданских судов.
При этом комплекс оборудован системой "свой-чужой" Стандартный алгоритм работы подобных систем – пароль, высылаемый в ответ на запрос с земли (и эти пароли, конечно, регулярно меняются), такой системы может не быть на гражданских самолетах. Скорее я склоняюсь к тому, что если операторы "Тора" не получали сигналы транспондера самолета и не получали информацию из аэропорта о вылетающих бортах, они могли по умолчанию не знать, что этот самолет – "свой".
Боинг 2016-го года, скорее всего не был бы определён системой "свой-чужой" ТОР-М1, которая и стоит на вооружении Ирана:
Вот здесь открытая информация о системах радиолокационного опознавания (старой - Кремний, новой - Пароль) СССР: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%8F Итак, система радиолокационного опознавания, например, воздушных судов, состоит из наземных запросчиков, которые сопряжены с наземными комплексами радиолокационного обнаружения и ответчиков, которые находятся на бортах воздушных судов, как военных, так и гражданских. Для обеспечения скрытности систем радиолокационного опознавания коды на запросчиках и ответчиках периодически меняются. При этом для обеспечения дополнительной скрытности запрещалось держать постоянно включенными наземные запросчики, которые их операторы должны были включать периодически (кратковременно), а вот ответчики на бортах воздушных судов должны быть постоянно включены, так как их постоянно опрашивали разные наземные запросчики. Итак, в воздушном пространстве СССР все иностранцы летали без отметок "свой" и их вели, как "чужих", диспетчеры УВД, а на командных пунктах ПВО ставили еще приемники, чтобы для дополнительной идентификации слушать их переговоры на английском. Таким образом украинский Боинг являлся "своим" только для украинской системы ПВО и УВД, а вот в Иране он был только "чужой", поскольку у него не было не только иранского ответчика, но и кода иранских запросчиков. Кстати, Иран уже сбивал свой истребитель, который вошел в 20-километровую зону его Бушерской АЭС. Поэтому любителям воздушных путешествий в Турцию, в частности, в Анталью, нужно учесть, что Турция покупает ЗРК С-400 "в пакете" со строительством АЭС "Аккую" и размещает их, в том числе, для ее защиты. И как турецкая ПВО освоила эксплуатацию С-400 - известно пока только их покупателям и продавцам.