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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:37

  Frant написав:
  jump написав:
з тутешніх пописувачів у Туреччині нерухомість купував лише Акурт...

І ви можете купити там парочку квартир .
Акурт з радістю допоможе, за скромні 3%.


на даний момент про це не думаю.

а для чого Ви читачів в оману вводите?
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:59

  jump написав:на даний момент про це не думаю.

а для чого Ви читачів в оману вводите?

Может Франт решил тоже подработать, как акурт? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:41

  Понаехал написав:
  jump написав:на даний момент про це не думаю.

а для чого Ви читачів в оману вводите?

Может Франт решил тоже подработать, как акурт? :)

Я , на відміну від п.Акурта, ніколи не стверджував , що пишу лише правду))) хоча намагаюсь писати лише правду
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 21:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість


хороший блог по переезду в Остин :)
ПС Совпадение города, имен, состава семьи и.д. случайны :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:36

Крута двоповерхова вілла в Болгарії!!!
Лише 13 700 євро!
І землі 500 соток!!!

https://prian.ru/price/bulgaria-11211-3 ... gKYPvD_BwE
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:03

  Frant написав:Крута двоповерхова вілла в Болгарії!!!
Лише 13 700 євро!
І землі 500 соток!!!

https://prian.ru/price/bulgaria-11211-3 ... gKYPvD_BwE

Був колись в Царево, відносо поруч, в тих краях дофіга циган живе.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:03

  Bolt написав:
  Frant написав:Крута двоповерхова вілла в Болгарії!!!
Лише 13 700 євро!
І землі 500 соток!!!

https://prian.ru/price/bulgaria-11211-3 ... gKYPvD_BwE

Був колись в Царево, відносо поруч, в тих краях дофіга циган живе.

Цікаве і важливе зауваження.
Що ліпше під боком - цигани-обірванці чи турки-головорізи???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:37

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://news.finance.ua/ua/news/-/46332 ... nfografika

Виходить, що макроекономіка нічим не краща за нашу:


У 2020 році уряду потрібно залучити суму, порівнянну з 8% прогнозного ВВП країни або еквівалент 15 мільярдів доларів.

Відзначається, що необхідна сума фінансування, яку треба залучити – це кошти, які покриють дефіцит бюджету і дозволять вчасно погасити внутрішні і зовнішні борги.

“Потрібна Україні сума за стандартами ринків, що розвиваються, перебуває десь посередині. Росія, наприклад, майже не потребує фінансування, Єгипту для покриття дефіциту і погашення боргів потрібно залучити близько 15% ВВП, Туреччина в 2019 році мала потребу в коштах у розмірі близько 7% ВВП”, – йдеться в статті.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:51

юбителям воздушных путешествий в Турцию, в частности, в Анта

  Igneus написав:
  Replay написав:украинский лайнер взлетел в 5:43 мск с почти часовым отставанием от графика.

в это время "в списках" не значилось гражданских судов.

При этом комплекс оборудован системой "свой-чужой"
Стандартный алгоритм работы подобных систем – пароль, высылаемый в ответ на запрос с земли (и эти пароли, конечно, регулярно меняются), такой системы может не быть на гражданских самолетах. Скорее я склоняюсь к тому, что если операторы "Тора" не получали сигналы транспондера самолета и не получали информацию из аэропорта о вылетающих бортах, они могли по умолчанию не знать, что этот самолет – "свой".

Боинг 2016-го года, скорее всего не был бы определён системой "свой-чужой" ТОР-М1, которая и стоит на вооружении Ирана:

Вот здесь открытая информация о системах радиолокационного опознавания (старой - Кремний, новой - Пароль) СССР:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%8F
Итак, система радиолокационного опознавания, например, воздушных судов, состоит из наземных запросчиков, которые сопряжены с наземными комплексами радиолокационного обнаружения и ответчиков, которые находятся на бортах воздушных судов, как военных, так и гражданских.
Для обеспечения скрытности систем радиолокационного опознавания коды на запросчиках и ответчиках периодически меняются. При этом для обеспечения дополнительной скрытности запрещалось держать постоянно включенными наземные запросчики, которые их операторы должны были включать периодически (кратковременно), а вот ответчики на бортах воздушных судов должны быть постоянно включены, так как их постоянно опрашивали разные наземные запросчики.
Итак, в воздушном пространстве СССР все иностранцы летали без отметок "свой" и их вели, как "чужих", диспетчеры УВД, а на командных пунктах ПВО ставили еще приемники, чтобы для дополнительной идентификации слушать их переговоры на английском.
Таким образом украинский Боинг являлся "своим" только для украинской системы ПВО и УВД, а вот в Иране он был только "чужой", поскольку у него не было не только иранского ответчика, но и кода иранских запросчиков.
Кстати, Иран уже сбивал свой истребитель, который вошел в 20-километровую зону его Бушерской АЭС. Поэтому любителям воздушных путешествий в Турцию, в частности, в Анталью, нужно учесть, что Турция покупает ЗРК С-400 "в пакете" со строительством АЭС "Аккую" и размещает их, в том числе, для ее защиты. И как турецкая ПВО освоила эксплуатацию С-400 - известно пока только их покупателям и продавцам.

viewtopic.php?p=4840068#p4840068
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Akurta тут затюкали, так что ни новостей со стройки, ни просто новостей из Анталии немае. Скучно (((

Для тех, кто интересуется / интересовался их новым объектом, нашел их страничку в инсте. Прогресс есть. Кому интересно, смотрите.

https://www.instagram.com/alikemalgurdal/
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