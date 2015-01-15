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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 520521522523
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:09

  change_pm написав:Akurta тут затюкали, так что ни новостей со стройки, ни просто новостей из Анталии немае. Скучно (((

Для тех, кто интересуется / интересовался их новым объектом, нашел их страничку в инсте. Прогресс есть. Кому интересно, смотрите.
/

Ніхто не затюкував Віктора Семеновича.
Він пише з нової обліківки, яких у нього десятки. Сказати йому нічого.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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