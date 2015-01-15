Ніхто не затюкував Віктора Семеновича.
Він пише з нової обліківки, яких у нього десятки. Сказати йому нічого.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 20:09
Ніхто не затюкував Віктора Семеновича.
Він пише з нової обліківки, яких у нього десятки. Сказати йому нічого.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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