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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 520521522523
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  change_pm написав:Akurta тут затюкали
Тю, дважды тут приветствовал сегодня именинника :mrgreen:
А друг -Люля Кебаб (alikemal) забыл поздравить :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:08

  Мизантрóп написав:
  change_pm написав:Akurta тут затюкали
Тю, дважды тут приветствовал сегодня именинника :mrgreen:
А друг -Люля Кебаб (alikemal) забыл поздравить :wink:


Ніхто не затюкував Віктора Семеновича))
Він зараз сидить у Львові, п'є горілку з перцем і закушує смачним салом.

Пости про анатолійську нерухомість він стане писати папізже, коли почнеться курортний сезон
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:22

  Frant написав:
  Мизантрóп написав:
  change_pm написав:Akurta тут затюкали
Тю, дважды тут приветствовал сегодня именинника :mrgreen:
А друг -Люля Кебаб (alikemal) забыл поздравить :wink:


Ніхто не затюкував Віктора Семеновича))
Він зараз сидить у Львові, п'є горілку з перцем і закушує смачним салом.

Пости про анатолійську нерухомість він стане писати папізже, коли почнеться курортний сезон

і іноді пописує із під іншої обліківки

хоча що писати зараз про Туреччину: несезон, під боком неспокійно і війна...
Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 січ, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:23

  Frant написав:
  Мизантрóп написав:
  change_pm написав:Akurta тут затюкали
Тю, дважды тут приветствовал сегодня именинника :mrgreen:
А друг -Люля Кебаб (alikemal) забыл поздравить :wink:


Ніхто не затюкував Віктора Семеновича))
Він зараз сидить у Львові, п'є горілку з перцем і закушує смачним салом.

Пости про анатолійську нерухомість він стане писати папізже, коли почнеться курортний сезон

може він не хоче спілкуватись з change_pm :?: :roll:
Хочу знову побажати йому розуму :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:26

quote="4846013:Мизантрóп"
---
  Frant написав:
  Мизантрóп написав:
  change_pm написав:Akurta тут затюкали
Тю, дважды тут приветствовал сегодня именинника :mrgreen:
А друг -Люля Кебаб (alikemal) забыл поздравить :wink:


Ніхто не затюкував Віктора Семеновича))
Він зараз сидить у Львові, п'є горілку з перцем і закушує смачним салом.

Пости про анатолійську нерухомість він стане писати папізже, коли почнеться курортний сезон


може він не хоче спілкуватись з change_pm :?: :roll:

---

Го́ллум спілкувався же із Смéаголем

апдейт

В середине Третьей Эпохи хоббит Смеагол жил в маленьком селении, которое располагалось на берегу реки Оболони. Именно в Оболони во 2-м году Третьей Эпохи погиб Исилдур и трое его старших сыновей, а Кольцо Всевластья было потеряно.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 520521522523
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