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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:54
change_pm написав:
Akurta тут затюкали
Тю, дважды тут приветствовал сегодня именинника
А друг -Люля Кебаб (alikemal) забыл поздравить
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:22
Frant написав: Мизантрóп написав: change_pm написав:
Akurta тут затюкали
Тю, дважды тут приветствовал сегодня именинника
А друг -Люля Кебаб (alikemal) забыл поздравить
Ніхто не затюкував Віктора Семеновича))
Він зараз сидить у Львові, п'є горілку з перцем і закушує смачним салом.
Пости про анатолійську нерухомість він стане писати папізже, коли почнеться курортний сезон
і іноді пописує із під іншої обліківки
хоча що писати зараз про Туреччину: несезон, під боком неспокійно і війна...
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 18 січ, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:23
Frant написав: Мизантрóп написав: change_pm написав:
Akurta тут затюкали
Тю, дважды тут приветствовал сегодня именинника
А друг -Люля Кебаб (alikemal) забыл поздравить
Ніхто не затюкував Віктора Семеновича))
Він зараз сидить у Львові, п'є горілку з перцем і закушує смачним салом.
Пости про анатолійську нерухомість він стане писати папізже, коли почнеться курортний сезон
може він не хоче спілкуватись з change_pm
Хочу знову побажати йому розуму
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:26
quote="4846013:Мизантрóп"
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Frant написав: Мизантрóп написав: change_pm написав:
Akurta тут затюкали
Тю, дважды тут приветствовал сегодня именинника
А друг -Люля Кебаб (alikemal) забыл поздравить
Ніхто не затюкував Віктора Семеновича))
Він зараз сидить у Львові, п'є горілку з перцем і закушує смачним салом.
Пости про анатолійську нерухомість він стане писати папізже, коли почнеться курортний сезон
може він не хоче спілкуватись з change_pm
---
Го́ллум спілкувався же із Смéаголем
апдейтВ середине Третьей Эпохи хоббит Смеагол жил в маленьком селении, которое располагалось на берегу реки Оболони.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 04:24
Мизантрóп написав: change_pm написав:
Akurta тут затюкали
Тю, дважды тут приветствовал сегодня именинника
А друг -Люля Кебаб (alikemal) забыл поздравить
може він не хоче спілкуватись з change_pm
Хочу знову побажати йому розуму
Акурт не хоче спілкуватись з Акуртом????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo
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