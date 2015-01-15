change_pm написав: Прогресс есть. Кому интересно, смотрите.
https://www.instagram.com/alikemalgurdal/
Люля кебаб (alikemal) работает на благо СВОЕЙ отчизны,мы с пониманием к этому относимся
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 січ, 2020 12:13
Люля кебаб (alikemal) работает на благо СВОЕЙ отчизны,мы с пониманием к этому относимся
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Пон 20 січ, 2020 13:19
Мизантрóп
Потішно дивитись, як "неріелтор" пан Акурт з різних обліківок рекламує турецьку курортну нерухомість.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:11
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Добрый день.С чего Вы взяли ? Что-то вообще ни кто не пишет. Может не все видно?
Приведите пример?
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:14
Привет,показалось
viewtopic.php?p=4693847#p4693847
ну и стандарт ))
memberlist.php?mode=viewprofile&u=93444
memberlist.php?mode=viewprofile&u=125129
и т.п.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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