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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 520521522523
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:13

  change_pm написав: Прогресс есть. Кому интересно, смотрите.

https://www.instagram.com/alikemalgurdal/

Люля кебаб (alikemal) работает на благо СВОЕЙ отчизны,мы с пониманием к этому относимся
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:19

Мизантрóп
Потішно дивитись, як "неріелтор" пан Акурт з різних обліківок рекламує турецьку курортну нерухомість.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:11

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Добрый день.С чего Вы взяли ? Что-то вообще ни кто не пишет. Может не все видно?
Приведите пример?
Takona
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:14

  Takona написав:Добрый день.С чего Вы взяли ? Что-то вообще ни кто не пишет. Может не все видно?
Приведите пример?

Привет,показалось :wink:
viewtopic.php?p=4693847#p4693847
ну и стандарт ))
memberlist.php?mode=viewprofile&u=93444
memberlist.php?mode=viewprofile&u=125129
и т.п. :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:17

  Мизантрóп написав:
  Takona написав:Добрый день.С чего Вы взяли ? Что-то вообще ни кто не пишет. Может не все видно?
Приведите пример?

Привет,показалось :wink:
viewtopic.php?p=4693847#p4693847
ну и стандарт ))
memberlist.php?mode=viewprofile&u=93444
memberlist.php?mode=viewprofile&u=125129
и т.п. :wink:

может у него раздвоение личности.... хотя... какая личность- такое и раздвоение :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:37

Понаехал Зображення
в продолжение ставшей тут популярной ДЛЯ СЕБЕ А НЕ В ОРЕНДУ кулинарной темы)
https://www.facebook.com/groups/1644257 ... 530006991/
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:19

  Мизантрóп написав:в продолжение ставшей тут популярной ДЛЯ СЕБЕ А НЕ В ОРЕНДУ кулинарной темы)
https://www.facebook.com/groups/1644257 ... 530006991/

увы, не слежу за веткой последнее время- не хватает времени из-за работы.
но Семеныч чувствует что чуть что, выведем его на чистую воду :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:30

Засмітили гілку...просіть в пана Акурта вибачення, хто ще не попросив, щоб він повернувся.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:31

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:увы, не слежу за веткой последнее время- не хватает времени из-за работы.
ничё не потерял :wink: ,время и здоровье самое ценное-его не измеришь,не купишь и не вернёшь.Береги себя :!: Всех денег не заработаешь :D
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:32

  Квесторе_поверніться написав:просіть в пана Акурта вибачення, хто ще не попросив, щоб він повернувся.

...на кол1нах :?:
Й що робити з тою гидотою,що воно травило в ПП :?: :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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