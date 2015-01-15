Спасибо. тут дело не во всех деньгах, а в том, что из-за ряда независящих от меня причин влетел на пару десятков штук
Поэтому вместо кредита или одалживания или продажи чего-то,я решил их в срочном порядке зарабоать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:42
Спасибо. тут дело не во всех деньгах, а в том, что из-за ряда независящих от меня причин влетел на пару десятков штук
Поэтому вместо кредита или одалживания или продажи чего-то,я решил их в срочном порядке зарабоать
Додано: Вів 21 січ, 2020 00:36
ФФAAaaa
Додано: Вів 21 січ, 2020 01:03
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 21 січ, 2020 01:25
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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