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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 521522523524
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:42

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:увы, не слежу за веткой последнее время- не хватает времени из-за работы.
ничё не потерял :wink: ,время и здоровье самое ценное-его не измеришь,не купишь и не вернёшь.Береги себя :!: Всех денег не заработаешь :D

Спасибо. тут дело не во всех деньгах, а в том, что из-за ряда независящих от меня причин влетел на пару десятков штук :)
Поэтому вместо кредита или одалживания или продажи чего-то,я решил их в срочном порядке зарабоать :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 00:36

  Мизантрóп написав:Понаехал Зображення
в продолжение ставшей тут популярной ДЛЯ СЕБЕ А НЕ В ОРЕНДУ кулинарной темы)
https://www.facebook.com/groups/1644257 ... 530006991/

ФФAAaaa
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 01:03

  Мизантрóп написав:...на кол1нах :?:

а Квестор всё не возвращается
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 01:25

  Yuri_T написав:а Квестор всё не возвращается

ток по похоронам
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 07:02

  Мизантрóп написав:
  Yuri_T написав:а Квестор всё не возвращается

ток по похоронам


Віктор Семенович - фсе??? На 64-ому році?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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