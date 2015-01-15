Спасибо. тут дело не во всех деньгах, а в том, что из-за ряда независящих от меня причин влетел на пару десятков штук
Поэтому вместо кредита или одалживания или продажи чего-то,я решил их в срочном порядке зарабоать
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:42
Спасибо. тут дело не во всех деньгах, а в том, что из-за ряда независящих от меня причин влетел на пару десятков штук
Поэтому вместо кредита или одалживания или продажи чего-то,я решил их в срочном порядке зарабоать
Додано: Вів 21 січ, 2020 00:36
Akurt хоть не негр?
Может папа его в 57м Москву покорил впервые на фестивале ?
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 21 січ, 2020 10:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 січ, 2020 01:03
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:36
Т.е. влет от 20 до 35 штук баксов и чел улыбается, молодец!
Слушай, а как быстро такую сумму можно заработать???
Продажа почек? "Мулом" подработать? Благо Мексика рядом, можно че протянуть? Есть еще пару вариантов, но все в терках с законом.
Или срочный порядок - это месяцев 6-8? Тогда вышеназванную сумму можно и честно заработать.
Додано: Вів 21 січ, 2020 17:54
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:18
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:32
Приватизувати землю, потім з сільгосппризначення її переоформити для будівництва - опля! Є стартовий капітал для спекуляцій нерухомістю паном неріелтором-небізнесменом, який завжди "говорить лише правду"(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:31
...а через 6 міс. початкова сума подвоюється....
....так, справді..... заробити можна і у нас.... і більшу суму за 6 місяців.....
- от думаю, які люди молодці, коли закинули ще пів року тому туди 100тис.грн, чи 1 лям грн.(знайома знайомої так і зробила, бо мала на руках гроші від продажу квартири, - вклала 1 лям грн, але десь в жовтні-листопаді), так от, вони молодці - через 3 місяці ВИВЕЛИ свої початкововкладені кошти і далі, ЩОТИЖНЯ отримують 8 000, чи 80 000грн відповідно, якою сумою ризикнули....
- але, ризикнули РАЗ і ВИВЕЛИ свої, а далі лише отримують!!!
... отаке, Думай-те!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
|