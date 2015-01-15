Спасибо. тут дело не во всех деньгах, а в том, что из-за ряда независящих от меня причин влетел на пару десятков штук
Поэтому вместо кредита или одалживания или продажи чего-то,я решил их в срочном порядке зарабоать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:42
Спасибо. тут дело не во всех деньгах, а в том, что из-за ряда независящих от меня причин влетел на пару десятков штук
Поэтому вместо кредита или одалживания или продажи чего-то,я решил их в срочном порядке зарабоать
Додано: Вів 21 січ, 2020 00:36
Akurt хоть не негр?
Может папа его в 57м Москву покорил впервые на фестивале ?
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 21 січ, 2020 10:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 січ, 2020 01:03
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:36
Т.е. влет от 20 до 35 штук баксов и чел улыбается, молодец!
Слушай, а как быстро такую сумму можно заработать???
Продажа почек? "Мулом" подработать? Благо Мексика рядом, можно че протянуть? Есть еще пару вариантов, но все в терках с законом.
Или срочный порядок - это месяцев 6-8? Тогда вышеназванную сумму можно и честно заработать.
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:32
Приватизувати землю, потім з сільгосппризначення її переоформити для будівництва - опля! Є стартовий капітал для спекуляцій нерухомістю паном неріелтором-небізнесменом, який завжди "говорить лише правду"(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
мда, якась затуркакна геть країна,
в Анкарі з.п. нижче чим в Києві,
в Анталії ще менше, але життя дешевше, значно,
так що, в Києві здаємо в оренду і знімаємо в Анталії,
різницю тратим на йогурти і рибу
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:44
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Свежачок о граде Петра,Финляндия рядом)
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:15
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:25
Понаехал да уж,с закрытыми глазами не посмотришь
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:40
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