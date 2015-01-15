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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 522523524525
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 08:38

Накуя нам реклама нерухомості в країні-агресорі?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 09:45

  Frant написав:Накуя нам реклама нерухомості в країні-агресорі?

Украина ментально, и по экономическим показателям ближе к РФ, чем к РП.
Плюс движется к такому же распределению населения на территории (столица и 1-2 живых города, остальное - треш и упадок).
Поэтому цены и тенденции правильнее сравнивать с теми, а не с Польшей, или ЛандОнами.

Например, можно заметить одну болезненную для "бетонопенисных" тенденцию - снижение ставок ипотеки - практически не влияет на продажи, т.к. нет платежеспособных клиентов в достаточном количестве (большинство желающих отоварили)

А у нас "дешевая ипотека" - это последняя надежда. Да и какая она будет "дешевая"? Не дешевле, чем в РФ. Максимум на 4-5п.п. снизят. Но опять же - кто пройдёт скоринг? Таксисты и кассиры АТБ?
А у "слуг" народа и так "битона, ну просто завались"

На кого направлена эта мифическая "дешевая украинская ипотека"? Молодёжи в стране почти не осталось, да и денег у неё нет. А старший и средний+ возраст - будет просто доживать в текущих условиях
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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