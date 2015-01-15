Додано: Суб 25 січ, 2020 09:45

Frant написав: Накуя нам реклама нерухомості в країні-агресорі? Накуя нам реклама нерухомості в країні-агресорі?

Максимум

Украина ментально, и по экономическим показателям ближе к РФ, чем к РП.Плюс движется к такому же распределению населения на территории (столица и 1-2 живых города, остальное - треш и упадок).Поэтому цены и тенденции правильнее сравнивать с теми, а не с Польшей, или ЛандОнами.Например, можно заметить одну болезненную для "бетонопенисных" тенденцию - снижение ставок ипотеки - практически не влияет на продажи, т.к. нет платежеспособных клиентов в достаточном количестве (большинство желающих отоварили)А у нас "дешевая ипотека" - это последняя надежда. Да и какая она будет "дешевая"? Не дешевле, чем в РФ.на 4-5п.п. снизят. Но опять же - кто пройдёт скоринг? Таксисты и кассиры АТБ?А у "слуг" народа и так "битона, ну просто завались"На кого направлена эта мифическая "дешевая украинская ипотека"? Молодёжи в стране почти не осталось, да и денег у неё нет. А старший и средний+ возраст - будет просто доживать в текущих условиях