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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 521522523524
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:25

Понаехал да уж,с закрытыми глазами не посмотришь :lol:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість


оставлю это видио тут, что б акурт понял как правильно рекламировать недвигу в турции :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 08:55

  Понаехал написав:
оставлю это видио тут, что б акурт понял как правильно рекламировать недвигу в турции :)

Московитка махає руками,як навіжена. Як у неї справи з психічним здоров'ям? Чи в нормі?

Акурт теж лисий.
Очевидно, він не має коштів на пересадку волосся.
Лише на рибу і дешевий йогурт. І на купівлю найдешевшої квартири в Анталії.

Кажуть, що нерухомість в Аланії цікавіша. Легше продати, менші збитки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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