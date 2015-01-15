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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:25
Понаехал да уж,с закрытыми глазами не посмотришь
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
оставлю это видио тут, что б акурт понял как правильно рекламировать недвигу в турции
Додано: Суб 01 лют, 2020 08:55
Московитка махає руками,як навіжена. Як у неї справи з психічним здоров'ям? Чи в нормі?
Акурт теж лисий.
Очевидно, він не має коштів на пересадку волосся.
Лише на рибу і дешевий йогурт. І на купівлю найдешевшої квартири в Анталії.
Кажуть, що нерухомість в Аланії цікавіша. Легше продати, менші збитки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:17
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Якшо 5 літрів коли й чіпси в щоденному раціоні -все ясно.Не довго вона так протягне.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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