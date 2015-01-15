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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 521522523524
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:25

Понаехал да уж,с закрытыми глазами не посмотришь :lol:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість


оставлю это видио тут, что б акурт понял как правильно рекламировать недвигу в турции :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Решил выложить апдейт стоительства в Анталии. Некоторые форумчане интересовались данным проектом, может кто даже и вложился :)
https://www.instagram.com/alikemalgurdal/

Мне фото нравится, зачетно надеюсь получится. И кстати, кто не протупил и в сентябре-октябре вложился, уже имеет рост на сопоставимые квартиры в 10-15 тысяч евро.
Напомню, однухи были от 55 тыс евро. Ни в какое сравнение не идет с Испанией за 150-200 тыс евро.

Что там и тут работать ты не сможешь, а 60 тыс евро отбиваются на цене сопоставимого отдыха (5 звезд) себя любимого и детей летом (если все 3 месяца отдыхать) за 5 лет)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:40

  change_pm написав:Решил выложить апдейт стоительства в Анталии. Некоторые форумчане интересовались данным проектом, может кто даже и вложился :)
https://www.instagram.com/alikemalgurdal/

Мне фото нравится, зачетно надеюсь получится. И кстати, кто не протупил и в сентябре-октябре вложился, уже имеет рост на сопоставимые квартиры в 10-15 тысяч евро.
Напомню, однухи были от 55 тыс евро. Ни в какое сравнение не идет с Испанией за 150-200 тыс евро.

Что там и тут работать ты не сможешь, а 60 тыс евро отбиваются на цене сопоставимого отдыха (5 звезд) себя любимого и детей летом (если все 3 месяца отдыхать) за 5 лет)))

Спасибо,остаётся не раскрытым вопрос: будет ли рядом райский сад гранат :?:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлень: 3653
З нами з: 03.12.14
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:34

  Мизантрóп написав:
  change_pm написав:Решил выложить апдейт стоительства в Анталии. Некоторые форумчане интересовались данным проектом, может кто даже и вложился :)
https://www.instagram.com/alikemalgurdal/

Мне фото нравится, зачетно надеюсь получится. И кстати, кто не протупил и в сентябре-октябре вложился, уже имеет рост на сопоставимые квартиры в 10-15 тысяч евро.
Напомню, однухи были от 55 тыс евро. Ни в какое сравнение не идет с Испанией за 150-200 тыс евро.

Что там и тут работать ты не сможешь, а 60 тыс евро отбиваются на цене сопоставимого отдыха (5 звезд) себя любимого и детей летом (если все 3 месяца отдыхать) за 5 лет)))

Спасибо,остаётся не раскрытым вопрос: будет ли рядом райский сад гранат :?:

А супермаркети з дешевим йогуртом - близько????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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