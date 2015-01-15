Додано: Суб 15 лют, 2020 12:50

Понаехал написав: Мизантрóп написав: Меня тошнит от этой Кудришки Сью. Один из не многих людей, которые вызывают безпричинный негатив. Меня тошнит от этой Кудришки Сью. Один из не многих людей, которые вызывают безпричинный негатив.

Я думал меня одного. Чувак ездит по миру - снимает районы где квартира 500к+ стоит и приподносит это как достижение. Потом приезжает в Рашку, едит в питерсое Кудрово - где за 30-ку можно вложиться, где даже метро нет, и поражается - как же там не строят парижские пригороды. И повторяет, что высотки это зло.Потом едит в Нью-Йорк - показывает небоскреб условных 50-х годов с картонными стенами, где все нужно давно переделывать и восхищается конурой за 1 лям на тех же этажах. Тоесть за 30к жить на 20 этаже это не круто, а за 1 лям - уже вау.Но больше всего бесит - что его последователи это повторяют на каждом форуме, даже не осознавая, сколько стоит квартиры в районах, что он показывает. И это как спускать слюни на Каен, если у тебя есть на Акцент, и то в кредит. Но и первая и вторая тебя отвезет с точки А в точку Б. Но ты пока как Кудряшка и вовсе на метро).