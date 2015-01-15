RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 521522523524
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:25

Понаехал да уж,с закрытыми глазами не посмотришь :lol:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 03.12.14
Подякував: 468 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Решил выложить апдейт стоительства в Анталии. Некоторые форумчане интересовались данным проектом, может кто даже и вложился :)
https://www.instagram.com/alikemalgurdal/

Мне фото нравится, зачетно надеюсь получится. И кстати, кто не протупил и в сентябре-октябре вложился, уже имеет рост на сопоставимые квартиры в 10-15 тысяч евро.
Напомню, однухи были от 55 тыс евро. Ни в какое сравнение не идет с Испанией за 150-200 тыс евро.

Что там и тут работать ты не сможешь, а 60 тыс евро отбиваются на цене сопоставимого отдыха (5 звезд) себя любимого и детей летом (если все 3 месяца отдыхать) за 5 лет)))
change_pm
 
Повідомлень: 887
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:40

  change_pm написав:Решил выложить апдейт стоительства в Анталии. Некоторые форумчане интересовались данным проектом, может кто даже и вложился :)
https://www.instagram.com/alikemalgurdal/

Мне фото нравится, зачетно надеюсь получится. И кстати, кто не протупил и в сентябре-октябре вложился, уже имеет рост на сопоставимые квартиры в 10-15 тысяч евро.
Напомню, однухи были от 55 тыс евро. Ни в какое сравнение не идет с Испанией за 150-200 тыс евро.

Что там и тут работать ты не сможешь, а 60 тыс евро отбиваются на цене сопоставимого отдыха (5 звезд) себя любимого и детей летом (если все 3 месяца отдыхать) за 5 лет)))

Спасибо,остаётся не раскрытым вопрос: будет ли рядом райский сад гранат :?:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 03.12.14
Подякував: 468 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 12:50

  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:Меня тошнит от этой Кудришки Сью. Один из не многих людей, которые вызывают безпричинный негатив. :(


Я думал меня одного. Чувак ездит по миру - снимает районы где квартира 500к+ стоит и приподносит это как достижение. Потом приезжает в Рашку, едит в питерсое Кудрово - где за 30-ку можно вложиться, где даже метро нет, и поражается - как же там не строят парижские пригороды. И повторяет, что высотки это зло.
Потом едит в Нью-Йорк - показывает небоскреб условных 50-х годов с картонными стенами, где все нужно давно переделывать и восхищается конурой за 1 лям на тех же этажах. Тоесть за 30к жить на 20 этаже это не круто, а за 1 лям - уже вау.

Но больше всего бесит - что его последователи это повторяют на каждом форуме, даже не осознавая, сколько стоит квартиры в районах, что он показывает. И это как спускать слюни на Каен, если у тебя есть на Акцент, и то в кредит. Но и первая и вторая тебя отвезет с точки А в точку Б. Но ты пока как Кудряшка и вовсе на метро).
RomanM
 
Повідомлень: 2
З нами з: 12.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  RomanM написав:Но больше всего бесит - что его последователи это повторяют на каждом форуме, даже не осознавая, сколько стоит квартиры в районах, что он показывает

... так покажіть/розкрийте ви ціни на ті, чи інші райони!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7641
З нами з: 19.10.15
Подякував: 499 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 521522523524
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 484, 485, 486
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4851 489812
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2020 15:18
Долярчик
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 33, 34, 35
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
342 54701
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 12:49
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 75193
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.