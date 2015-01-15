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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:25
Понаехал да уж,с закрытыми глазами не посмотришь
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 04 лют, 2020 08:18
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Решил выложить апдейт стоительства в Анталии. Некоторые форумчане интересовались данным проектом, может кто даже и вложился
Мне фото нравится, зачетно надеюсь получится. И кстати, кто не протупил и в сентябре-октябре вложился, уже имеет рост на сопоставимые квартиры в 10-15 тысяч евро.
Напомню, однухи были от 55 тыс евро. Ни в какое сравнение не идет с Испанией за 150-200 тыс евро.
Что там и тут работать ты не сможешь, а 60 тыс евро отбиваются на цене сопоставимого отдыха (5 звезд) себя любимого и детей летом (если все 3 месяца отдыхать) за 5 лет)))
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:40
Спасибо,остаётся не раскрытым вопрос: будет ли рядом райский сад гранат
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 15 лют, 2020 12:50
Я думал меня одного. Чувак ездит по миру - снимает районы где квартира 500к+ стоит и приподносит это как достижение. Потом приезжает в Рашку, едит в питерсое Кудрово - где за 30-ку можно вложиться, где даже метро нет, и поражается - как же там не строят парижские пригороды. И повторяет, что высотки это зло.
Потом едит в Нью-Йорк - показывает небоскреб условных 50-х годов с картонными стенами, где все нужно давно переделывать и восхищается конурой за 1 лям на тех же этажах. Тоесть за 30к жить на 20 этаже это не круто, а за 1 лям - уже вау.
Но больше всего бесит - что его последователи это повторяют на каждом форуме, даже не осознавая, сколько стоит квартиры в районах, что он показывает. И это как спускать слюни на Каен, если у тебя есть на Акцент, и то в кредит. Но и первая и вторая тебя отвезет с точки А в точку Б. Но ты пока как Кудряшка и вовсе на метро).
Додано: Нед 16 лют, 2020 14:32
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... так покажіть/розкрийте ви ціни на ті, чи інші райони!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 17 лют, 2020 04:53
Додано: Пон 17 лют, 2020 04:57
ну допустим я расскрою цены и покажу. кому тут это будет интересно?
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