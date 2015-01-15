Додано: Пон 17 лют, 2020 15:20

Долярчик



Я ведь не продавец и не имею всех прайсов.

Просто был в Лионе, где у него снят ролик про модный район с зеленым домиком. На ветрине видел цены 520к за 60 квадратов.



Дальше был в Стокгольме в районе с красным домом). 450к за 50кв. Место так себе. "Причал" на речке 3 метра вширь. И днем там такая же мертвая атмосфера как и у нас на Позняках. Кафе пустые. Супермаркет 2-3 человека. Но в выпуске столько слов было сказанно про "обязательность" смешаного строительства. Пользе офисов и кафе. Но оно все мертво.



Был в более сбалансированном районе. Там дороже. Но понравилось больше(может потому, что там я уже вечером был). Сергей с "Ищу жилье" скоро должен его посетить. И раскажет о нем. Но боюсь в стиле "смотрите как нужно делать". А не "смотрите сколько здесь стоит квартира")).

Ибо можно ходить расказывать о эталонных решениях - а потом ехать жить в Зазимье.





Был в других городах и странах - и там тоже все за 500к+ - из того, что Кудряшка показывает. Правильные новостройки.



Вот друг говорит, что окраина Парижа - 8-10к за квадрат. И соседи там не всегда ок. Мягко говоря. Пожил 10 лет под Парижем, поснимали с женой, появились дети - уехали в провинцию, в маленький городок. Ибо эти цены нереально вытянуть. А что-то подсобрали - нужно оседать. И Париж больше "не манит". Но картинка красивая для туристов.

И главное не стоит сравнивать цены 200тыс городков и 5-х миллионного мегаполиса. В Киеве 3-4млн. В Москве 12. В Питере 6. Но Кудряшка упорно проталкивает мысль, что в 12-ти млн городе дожны быть 5-ти этажки с первыми этажами под офисы, паркингом и крутыми дворами. Сколько тогда должен стоить квадрат в таком ЖК? И какое соотношение зп/ипотека.



Я только о том, что показывая кварталы - нужно понимать, кто там живет. На сколько лет там ипотека у них. И даже под 4% ипотеки - цена удваивается если под 30 лет.

И что все эти концепции только для продаж. Если место оживленное - то там и без концепции будут офисы и кофейни. Если это спальник или пригород - то сколько бы ты не строил коммерции - она днем простаивает. А со временем закроется, или превратится в "одяг з Европы".





У нас либо круто жить по Кудряшке, либо в перспективе как в 13-м районе)). Подругому никак. Ведь многие все еще думают, что 13-й район существует в Париже))). И жить в таком гетто они не ходять. А ведь снимали его в Белграде. Ну так мелочь.

И многоэтажка не равно гетто. Гетто - временное жилье для мигрантов. Наши общежития(и в отличаи от нас не преватизированные). Там любям просто плевать на все, это же не их собственность. При том - часто халявная.