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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 521522523524
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:25

Понаехал да уж,с закрытыми глазами не посмотришь :lol:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Решил выложить апдейт стоительства в Анталии. Некоторые форумчане интересовались данным проектом, может кто даже и вложился :)
https://www.instagram.com/alikemalgurdal/

Мне фото нравится, зачетно надеюсь получится. И кстати, кто не протупил и в сентябре-октябре вложился, уже имеет рост на сопоставимые квартиры в 10-15 тысяч евро.
Напомню, однухи были от 55 тыс евро. Ни в какое сравнение не идет с Испанией за 150-200 тыс евро.

Что там и тут работать ты не сможешь, а 60 тыс евро отбиваются на цене сопоставимого отдыха (5 звезд) себя любимого и детей летом (если все 3 месяца отдыхать) за 5 лет)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:40

  change_pm написав:Решил выложить апдейт стоительства в Анталии. Некоторые форумчане интересовались данным проектом, может кто даже и вложился :)
https://www.instagram.com/alikemalgurdal/

Мне фото нравится, зачетно надеюсь получится. И кстати, кто не протупил и в сентябре-октябре вложился, уже имеет рост на сопоставимые квартиры в 10-15 тысяч евро.
Напомню, однухи были от 55 тыс евро. Ни в какое сравнение не идет с Испанией за 150-200 тыс евро.

Что там и тут работать ты не сможешь, а 60 тыс евро отбиваются на цене сопоставимого отдыха (5 звезд) себя любимого и детей летом (если все 3 месяца отдыхать) за 5 лет)))

Спасибо,остаётся не раскрытым вопрос: будет ли рядом райский сад гранат :?:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 12:50

  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:Меня тошнит от этой Кудришки Сью. Один из не многих людей, которые вызывают безпричинный негатив. :(


Я думал меня одного. Чувак ездит по миру - снимает районы где квартира 500к+ стоит и приподносит это как достижение. Потом приезжает в Рашку, едит в питерсое Кудрово - где за 30-ку можно вложиться, где даже метро нет, и поражается - как же там не строят парижские пригороды. И повторяет, что высотки это зло.
Потом едит в Нью-Йорк - показывает небоскреб условных 50-х годов с картонными стенами, где все нужно давно переделывать и восхищается конурой за 1 лям на тех же этажах. Тоесть за 30к жить на 20 этаже это не круто, а за 1 лям - уже вау.

Но больше всего бесит - что его последователи это повторяют на каждом форуме, даже не осознавая, сколько стоит квартиры в районах, что он показывает. И это как спускать слюни на Каен, если у тебя есть на Акцент, и то в кредит. Но и первая и вторая тебя отвезет с точки А в точку Б. Но ты пока как Кудряшка и вовсе на метро).
RomanM
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  RomanM написав:Но больше всего бесит - что его последователи это повторяют на каждом форуме, даже не осознавая, сколько стоит квартиры в районах, что он показывает

... так покажіть/розкрийте ви ціни на ті, чи інші райони!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 04:53

  RomanM написав:
  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:Меня тошнит от этой Кудришки Сью. Один из не многих людей, которые вызывают безпричинный негатив. :(


Я думал меня одного.

Не одного. Ко мне в горож тоже приезжал на пару с каким-то хипстером из NY. Обосрали город. :(
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 04:57

  Долярчик написав:
  RomanM написав:Но больше всего бесит - что его последователи это повторяют на каждом форуме, даже не осознавая, сколько стоит квартиры в районах, что он показывает

... так покажіть/розкрийте ви ціни на ті, чи інші райони!

ну допустим я расскрою цены и покажу. кому тут это будет интересно?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:20

Долярчик

Я ведь не продавец и не имею всех прайсов.
Просто был в Лионе, где у него снят ролик про модный район с зеленым домиком. На ветрине видел цены 520к за 60 квадратов.

Дальше был в Стокгольме в районе с красным домом). 450к за 50кв. Место так себе. "Причал" на речке 3 метра вширь. И днем там такая же мертвая атмосфера как и у нас на Позняках. Кафе пустые. Супермаркет 2-3 человека. Но в выпуске столько слов было сказанно про "обязательность" смешаного строительства. Пользе офисов и кафе. Но оно все мертво.

Был в более сбалансированном районе. Там дороже. Но понравилось больше(может потому, что там я уже вечером был). Сергей с "Ищу жилье" скоро должен его посетить. И раскажет о нем. Но боюсь в стиле "смотрите как нужно делать". А не "смотрите сколько здесь стоит квартира")).
Ибо можно ходить расказывать о эталонных решениях - а потом ехать жить в Зазимье.


Был в других городах и странах - и там тоже все за 500к+ - из того, что Кудряшка показывает. Правильные новостройки.

Вот друг говорит, что окраина Парижа - 8-10к за квадрат. И соседи там не всегда ок. Мягко говоря. Пожил 10 лет под Парижем, поснимали с женой, появились дети - уехали в провинцию, в маленький городок. Ибо эти цены нереально вытянуть. А что-то подсобрали - нужно оседать. И Париж больше "не манит". Но картинка красивая для туристов.
И главное не стоит сравнивать цены 200тыс городков и 5-х миллионного мегаполиса. В Киеве 3-4млн. В Москве 12. В Питере 6. Но Кудряшка упорно проталкивает мысль, что в 12-ти млн городе дожны быть 5-ти этажки с первыми этажами под офисы, паркингом и крутыми дворами. Сколько тогда должен стоить квадрат в таком ЖК? И какое соотношение зп/ипотека.

Я только о том, что показывая кварталы - нужно понимать, кто там живет. На сколько лет там ипотека у них. И даже под 4% ипотеки - цена удваивается если под 30 лет.
И что все эти концепции только для продаж. Если место оживленное - то там и без концепции будут офисы и кофейни. Если это спальник или пригород - то сколько бы ты не строил коммерции - она днем простаивает. А со временем закроется, или превратится в "одяг з Европы".


У нас либо круто жить по Кудряшке, либо в перспективе как в 13-м районе)). Подругому никак. Ведь многие все еще думают, что 13-й район существует в Париже))). И жить в таком гетто они не ходять. А ведь снимали его в Белграде. Ну так мелочь.
И многоэтажка не равно гетто. Гетто - временное жилье для мигрантов. Наши общежития(и в отличаи от нас не преватизированные). Там любям просто плевать на все, это же не их собственность. При том - часто халявная.
RomanM
 
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