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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:25
Понаехал да уж,с закрытыми глазами не посмотришь
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 04 лют, 2020 08:18
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Решил выложить апдейт стоительства в Анталии. Некоторые форумчане интересовались данным проектом, может кто даже и вложился
Мне фото нравится, зачетно надеюсь получится. И кстати, кто не протупил и в сентябре-октябре вложился, уже имеет рост на сопоставимые квартиры в 10-15 тысяч евро.
Напомню, однухи были от 55 тыс евро. Ни в какое сравнение не идет с Испанией за 150-200 тыс евро.
Что там и тут работать ты не сможешь, а 60 тыс евро отбиваются на цене сопоставимого отдыха (5 звезд) себя любимого и детей летом (если все 3 месяца отдыхать) за 5 лет)))
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:40
Спасибо,остаётся не раскрытым вопрос: будет ли рядом райский сад гранат
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 15 лют, 2020 12:50
Я думал меня одного. Чувак ездит по миру - снимает районы где квартира 500к+ стоит и приподносит это как достижение. Потом приезжает в Рашку, едит в питерсое Кудрово - где за 30-ку можно вложиться, где даже метро нет, и поражается - как же там не строят парижские пригороды. И повторяет, что высотки это зло.
Потом едит в Нью-Йорк - показывает небоскреб условных 50-х годов с картонными стенами, где все нужно давно переделывать и восхищается конурой за 1 лям на тех же этажах. Тоесть за 30к жить на 20 этаже это не круто, а за 1 лям - уже вау.
Но больше всего бесит - что его последователи это повторяют на каждом форуме, даже не осознавая, сколько стоит квартиры в районах, что он показывает. И это как спускать слюни на Каен, если у тебя есть на Акцент, и то в кредит. Но и первая и вторая тебя отвезет с точки А в точку Б. Но ты пока как Кудряшка и вовсе на метро).
Додано: Нед 16 лют, 2020 14:32
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... так покажіть/розкрийте ви ціни на ті, чи інші райони!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 17 лют, 2020 04:53
Додано: Пон 17 лют, 2020 04:57
ну допустим я расскрою цены и покажу. кому тут это будет интересно?
Додано: Пон 17 лют, 2020 15:20
Долярчик
Я ведь не продавец и не имею всех прайсов.
Просто был в Лионе, где у него снят ролик про модный район с зеленым домиком. На ветрине видел цены 520к за 60 квадратов.
Дальше был в Стокгольме в районе с красным домом). 450к за 50кв. Место так себе. "Причал" на речке 3 метра вширь. И днем там такая же мертвая атмосфера как и у нас на Позняках. Кафе пустые. Супермаркет 2-3 человека. Но в выпуске столько слов было сказанно про "обязательность" смешаного строительства. Пользе офисов и кафе. Но оно все мертво.
Был в более сбалансированном районе. Там дороже. Но понравилось больше(может потому, что там я уже вечером был). Сергей с "Ищу жилье" скоро должен его посетить. И раскажет о нем. Но боюсь в стиле "смотрите как нужно делать". А не "смотрите сколько здесь стоит квартира")).
Ибо можно ходить расказывать о эталонных решениях - а потом ехать жить в Зазимье.
Был в других городах и странах - и там тоже все за 500к+ - из того, что Кудряшка показывает. Правильные новостройки.
Вот друг говорит, что окраина Парижа - 8-10к за квадрат. И соседи там не всегда ок. Мягко говоря. Пожил 10 лет под Парижем, поснимали с женой, появились дети - уехали в провинцию, в маленький городок. Ибо эти цены нереально вытянуть. А что-то подсобрали - нужно оседать. И Париж больше "не манит". Но картинка красивая для туристов.
И главное не стоит сравнивать цены 200тыс городков и 5-х миллионного мегаполиса. В Киеве 3-4млн. В Москве 12. В Питере 6. Но Кудряшка упорно проталкивает мысль, что в 12-ти млн городе дожны быть 5-ти этажки с первыми этажами под офисы, паркингом и крутыми дворами. Сколько тогда должен стоить квадрат в таком ЖК? И какое соотношение зп/ипотека.
Я только о том, что показывая кварталы - нужно понимать, кто там живет. На сколько лет там ипотека у них. И даже под 4% ипотеки - цена удваивается если под 30 лет.
И что все эти концепции только для продаж. Если место оживленное - то там и без концепции будут офисы и кофейни. Если это спальник или пригород - то сколько бы ты не строил коммерции - она днем простаивает. А со временем закроется, или превратится в "одяг з Европы".
У нас либо круто жить по Кудряшке, либо в перспективе как в 13-м районе)). Подругому никак. Ведь многие все еще думают, что 13-й район существует в Париже))). И жить в таком гетто они не ходять. А ведь снимали его в Белграде. Ну так мелочь.
И многоэтажка не равно гетто. Гетто - временное жилье для мигрантов. Наши общежития(и в отличаи от нас не преватизированные). Там любям просто плевать на все, это же не их собственность. При том - часто халявная.
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:23
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
viewtopic.php?p=4874666#p4874666
Турецкая лира может резко упасть
Это произойдет при следующей плохой новости, которая повлияет на развивающиеся рынки
Турецкая лира стала более подвержена влиянию любых событий, которые снижают аппетит инвесторов к активам на развивающихся рынках, после того, как центральный банк снизил процентные ставки, говорит аналитик Commerzbank по валютным операциям Татьяна Гозе.
«Мы ожидаем, что лира резко ослабнет во время следующего снижения уровня риска на развивающихся рынках», - говорит Гозе.Реальная процентная ставка Турции, номинальные процентные ставки за вычетом инфляции, в настоящее время является отрицательной после того, как центральный банк снизил недельную ставку репо на 50 базисных пунктов до 10.75%, говорит Гозе. USD/TRY вырос на 0.3% до 6.0796 после того, как ранее достиг максимума с конца мая в 6.0809.
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