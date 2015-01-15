То приємно...
Еthereum - сходіть у школу то попросіть у дітлахів калькулятор.
Бо не навчитеся рахувати - прогорить ваш бізнес із моживої купівлі прєлєсті у Львові... Ні у шпаківні "ЖК Пасічний", ні у шпаківні "Ріел" на Героїв Майдану. Так нічого і не зможете купити... біда...
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На сьогодні турецька ліра дійсно за останній квартал стала слабкішою у порівнянні до долара, була раніще і 5,75 і 6,00 лір за долар, а стала 6,12 - сьогодні злив пару соток баксів в інет-банкінгу та дуже радію...
До речі, вона була 6,18 у вересні 2019... а влітку 2018 - 7,05 і більше...
А пан Flyman - бідолаха - так спішить навести новину... Новина зіпріла... трохи скисла...
Так ось, що вам покаже дитячий шкільний калькулятор, хоч я вас навчу рахувати:
- Приватбанк списує гривню при розрахунках карткою по курсу 4 гривні за 1 ліру і то реально класно, бо ДЛЯ МЕНЕ ВСЕ ВСЕ ВСЕ стає дешевшим!!!
Пан Ethereum на жаль, а може і на щастя, ніяк не може збагнути - чим дешевшою є іноземна валюта та чим міцнішою стає гривня - то для мешканців за кордоном - і для мене особисто - стає все ДЕШЕВШЕ, а для нього - все дорожчим:
- пляшка води 1.5 літра гірської, а не з під крана - для мене коштує 3,20 гривні...
- пачка кави арабіка 100 грамів - 13 гривень...
- риба кефаль - 76 гривень кіло...
- курка - тушка - 36 гривень кіло...
- бараняча нога - 160 гривень кіло...
- пачка вершкового масла - а не той маргарин, що йому продають під вигядом масла - 32 гривні.
- літр молока жирністю 3,1% - 12 гривень.
Мої витрати за січень:
- квартплата 400 гривень.
- вода - 110 гривень.
- електрична енергія (нагадаю - гаряча вода із сонячних колекторів на даху) - 600 гривень.
В ці 600 гривень увійшло і опалення кондиціонером LG квартири (включаю на пару годин зранку і на пару годин ввечері, на ранок менше 19 градусів в квартирі БЕЗ ОПАЛЕННЯ ще не було - вдень до +20 взимку), і посудомийка, і пральна машина, і мультіварка, і кавоварка, і елекрочайник, і електричний гриль, і електрична духовка, і освітлення, і електропривід жалюзей на вікнах і всі всі всі витрати електрики).
Інших витрат не було.
Пальним я зараз заправляюся тільки на British petroleum або Shell - 27 гривень літр найвищої якості бензин... Йшов по трасі Конья-Анталія із швидкістю 140-150 - і це через гірський перевал в 1890 метрів по горах - швидкісна траса...
Ви тут не так давно написали на весь світ дурницю, що мене посадили - модератори вчасно витерли - я саме в ті дні, коли ви тут засмічували форум такими дурницями - а Бог все бачить - тим більше ми з вами у Львові ходили в одну церкву - відпочивав черговий раз в цьому році на гірськолижному курорті в центрі Туреччини:
- номер в готелі IBIS - на двох - із сніданком - 600 гривень.
- ski-pass на тижень - НА ТИЖДЕНЬ, а не на день як в Буковелі - 1300 гривень.
Коли навчитЕся рахувати все, як я вмію - не будете ковтати таблетки, про які ви написали вище.
А будете кататися на гірських лижах, як це роблю я.
А взагалі дуже приємно, що за мене не забувають...
А то без мене гілка стала така сумна, така сумна...
Якось хлорцям ну зовсім нІчого написати крім того, як akurt'у погано...
Панове! Озирніться навкруги!
Он пан Flyman втік з України ще у вересні 2015 (дві тисячі п"ятнадцятого!!!) року - а все днює і ночує на цій гліці - мабуть щось вейнтрубки польські із ковбаскою з гречки не до вподоби прийшлися... Хоче повернутися у цоколь у Бучі, в який з дуру вклався перед від"їздом до Ржечі Посполітоїпольської......
P.S.
У akurt'a НІКОЛИ не було клонів, інших аккаунтів і він ніколи не писав під іншими ніками.
Повторю для тих, хто погано чує або не знає букв: НІ-КО-ЛИ.
P.P.S. І не хвилюйтеся - ви як завжди в житті помиляєтеся - у всіх питаннях - я британські фунти не купую - немає ніякої потреби - рахунок в банку в британських фунтах закрив, а ось в ойро - відкрив. В ойро мені дуже треба, бо започатковую нову роботу із фахівцями з Німеччини. В цьому році вже 2 рази літав до Німеччини - авіапереліт з Анталії - прямий рейс - коштує 40 ойро.
До речі - дуже зручно:
- виліт в будь-яке місто Німеччини - о 7-00;
- в 5-30 я приїжджаю на своєму авто з країнскими номерами та українським прапором на номері на парковку в аеропорту. Паркування коштує 15 лір або 60 гривень на добу (НА ДОБУ);
- БЕЗКОШТОВНИЙ трансфер з парковки прямо на перон Терміналу 1.
- переліт в Німеччину - 3,5 години - прямий рейс і новенькі літаки Boeing-737.
- за рахунок зміни часу - приліт о 8-50 - о 9-20 я вже сиджу в авто, яке мене зустрічає.
- виліт назад теж зручно - а,о о 14-30, або - якщо засиділися за бокалом німецького пива - о 20-00;
- саме цікаве по прильоту в Анталію - вийшов з літкака, подзвонви по телевфону - не більш, як через 5 хвилин (не брешу) вже стоїть фірмовий мікроавтобс паркінгу - та підвозить - це безкоштовно - прямо - ось не брешу - двері в двері до авто на паркуванні.
- Завів автівку і з гоноровим українським прапором на номерному знаку поїхав додому - 25 хвилин - і радісно зустрічає жінка.
А панове все скиглять та скиглять... Цирк та й годі...