Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:42

за останній квартал

дитячий шкільний калькулятор,

арабіка

включаю на пару годин зранку і на пару годин ввечері

А то без мене гілка стала така сумна, така сумна...

Ethereum написав: Ну все Акурт який тут на гілці під іншим іменем(думаю здогадалися) вже ковтає таблетки і купляє фунт))

ви як завжди в житті помиляєтеся

прямий рейс

саме цікаве по прильоту в Анталію

Не забувають за топік-стартера...То приємно...- сходіть у школу то попросіть у дітлахів калькулятор.Бо не навчитеся рахувати - прогорить ваш бізнес із моживої купівлі прєлєсті у Львові... Ні у шпаківні "ЖК Пасічний", ні у шпаківні "Ріел" на Героїв Майдану. Так нічого і не зможете купити... біда...Понатискайте кнопки.На сьогодні турецька ліра дійсностала слабкішою у порівнянні до долара, була раніще і 5,75 і 6,00 лір за долар, а стала 6,12 - сьогодні злив пару соток баксів в інет-банкінгуДо речі, вона булау вересні 2019... а влітку 2018 -і більше...А пан- бідолаха - так спішить навести новину... Новина зіпріла... трохи скисла...Так ось, що вам покаже- Приватбанк списує гривню при розрахунках карткою по курсу 4 гривні за 1 ліру і то, бо ДЛЯ МЕНЕ ВСЕ ВСЕ ВСЕ стає дешевшим!!!Панна жаль, а може і на щастя, ніяк не може збагнути - чим дешевшою є іноземна валюта та чим міцнішою стає гривня - то для мешканців за кордоном - і для мене особисто - стає все ДЕШЕВШЕ, а- пляшка води 1.5 літра гірської, а не з під крана - для мене коштує 3,20 гривні...- пачка кави100 грамів - 13 гривень...- риба кефаль - 76 гривень кіло...- курка - тушка - 36 гривень кіло...- бараняча нога - 160 гривень кіло...- пачка вершкового масла - а не той маргарин, що йому продають під вигядом масла - 32 гривні.- літр молока жирністю 3,1% - 12 гривень.Мої витрати за січень:- квартплата 400 гривень.- вода - 110 гривень.- електрична енергія (нагадаю - гаряча вода із сонячних колекторів на даху) - 600 гривень.В ці 600 гривень увійшло і опалення кондиціонером LG квартири (, на ранок менше 19 градусів в квартирі БЕЗ ОПАЛЕННЯ ще не було - вдень до +20 взимку), і посудомийка, і пральна машина, і мультіварка, і кавоварка, і елекрочайник, і електричний гриль, і електрична духовка, і освітлення, і електропривід жалюзей на вікнах і всі всі всі витрати електрики).Інших витрат не було.Пальним я зараз заправляюся тільки на British petroleum або Shell - 27 гривень літр найвищої якості бензин... Йшов по трасі Конья-Анталія із швидкістю- і це через гірський перевал в 1890 метрів по горах - швидкісна траса...Ви тут не так давно написали на весь світщо мене посадили - модератори вчасно витерли - я саме в ті дні, коли ви тут засмічували форум такими дурницями - а Бог все бачить - тим більше ми з вами у Львові ходили в одну церкву - відпочивав черговий раз в цьому році на гірськолижному курорті в центрі Туреччини:- номер в готелі IBIS - на двох - із сніданком - 600 гривень.- ski-pass на тижень - НА ТИЖДЕНЬ, а не на день як в Буковелі - 1300 гривень.Коли навчитЕся рахувати все,- не будете ковтати таблетки, про які ви написали вище.А будете кататися на гірських лижах, як це роблю я.Якось хлорцям ну зовсім нІчого написати крім того, як'у погано...Панове! Озирніться навкруги!Он панвтік з України ще у вересні 2015 (дві тисячі п"ятнадцятого!!!) року - а все днює і ночує на цій гліці - мабуть щось вейнтрубки польські із ковбаскою з гречки не до вподоби прийшлися... Хоче повернутися у цоколь у Бучі, в який з дуру вклався перед від"їздом до Ржечі Посполітоїпольської......'a НІКОЛИ не було клонів, інших аккаунтів і вінне писав під іншими ніками.Повторю для тих, хто погано чує або не знає букв:І не хвилюйтеся -- у всіх питаннях - я британські фунти не купую - немає ніякої потреби - рахунок в банку в британських фунтах закрив, а ось в ойро - відкрив. В ойро мені дуже треба, бо започатковую нову роботу із фахівцями з Німеччини. В цьому році вже 2 рази літав до Німеччини - авіапереліт з Анталії -- коштує 40 ойро.До речі - дуже зручно:- виліт в будь-яке місто Німеччини - о 7-00;- в 5-30 я приїжджаю на своєму авто з країнскими номерами та українським прапором на номері на парковку в аеропорту. Паркування коштує 15 лір або 60 гривень на добу (НА ДОБУ);- БЕЗКОШТОВНИЙ трансфер з парковки прямо на перон Терміналу 1.- переліт в Німеччину - 3,5 години - прямий рейс і новенькі літаки Boeing-737.- за рахунок зміни часу - приліт о 8-50 - о 9-20 я вже сиджу в авто, яке мене зустрічає.- виліт назад теж зручно - а,о о 14-30, або - якщо засиділися за бокалом німецького пива - о 20-00;- вийшов з літкака, подзвонви по телевфону - не більш, як через 5 хвилин (не брешу) вже стоїть фірмовий мікроавтобс паркінгу - та підвозить - це безкоштовно - прямо - ось не брешу - двері в двері до авто на паркуванні.- Завів автівку і з гоноровим українським прапором на номерному знаку поїхав додому - 25 хвилин - і радісно зустрічає жінка.А панове все скиглять та скиглять... Цирк та й годі...