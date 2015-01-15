Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:42

за останній квартал

дитячий шкільний калькулятор,

арабіка

включаю на пару годин зранку і на пару годин ввечері

А то без мене гілка стала така сумна, така сумна...

Ethereum написав: Ну все Акурт який тут на гілці під іншим іменем(думаю здогадалися) вже ковтає таблетки і купляє фунт))

Не забувають за топік-стартера...То приємно...- сходіть у школу то попросіть у дітлахів калькулятор.Бо не навчитЕся рахувати - прогорить ваш бізнес із моживої купівлі прєлєсті у Львові... Ні у шпаківні "ЖК Пасічний", ні у шпаківні "Ріел" на Героїв Майдану. Так нічого і не зможете купити... біда...Понатискайте кнопки.На сьогодні турецька ліра дійсностала слабшою у порівнянні до долара, була раніше і 5,75 і 6,00 лір за долар, а стала- сьогодні злив пару соток баксів в інет-банкінгу...До речі, вона булау вересні 2019... а влітку 2018 -і більше...А пан- бідолаха - так спішить навести новину... Новина зіпріла... трохи скисла...Так ось, що вам покаже- завдячуючи слава Богу стабільній гривні Приватбанк списує гривню при курсі 6,12 ліри за долар при розрахунках карткою - по курсу 4 гривні за 1 ліру і то, бо ДЛЯ МЕНЕ ВСЕ ВСЕ ВСЕ стає дешевшим!!!Панна жаль, а може і на щастя, ніяк не може збагнути - чим дешевшою є іноземна валюта та чим міцнішою стає гривня - то для мешканців за кордоном - і для мене особисто - стає все ДЕШЕВШЕ, а- пляшка води 1.5 літра гірської, а не з під крана - для мене коштує 3,20 гривні...- пачка кави100 грамів - 13 гривень...- риба кефаль - 76 гривень кіло...- курка - тушка - 36 гривень кіло...- бараняча нога - 160 гривень кіло...- пачка вершкового масла - а не той маргарин, що йому продають під виглядом масла - 32 гривні.- літр молока жирністю 3,1% - 12 гривень.Мої витрати за січень:- квартплата 400 гривень.- вода - 110 гривень.- електрична енергія (нагадаю - гаряча вода із сонячних колекторів на даху) - 600 гривень.В ці 600 гривень увійшло і опалення кондиціонером LG квартири (, на ранок менше 19 градусів в квартирі БЕЗ ОПАЛЕННЯ ще не було - вдень до +20 взимку), і посудомийка, і пральна машина, і мультіварка, і кавоварка, і електрочайник, і електричний гриль, і електрична духовка, і освітлення, і електропривод жалюзі на вікнах, і холодильник, і всі всі всі витрати електрики).Інших витрат не було.Пальним я зараз заправляюся тільки на British petroleum або Shell - 27 гривень літр найвищої якості бензин... Йшов по трасі Конья-Анталія із швидкістю- і це через гірський перевал в 1890 метрів по горах - швидкісна траса...Ви тут не так давно написали на весь світ- модератори вчасно витерли, рятуючи вас, бо- я саме в ті дні, коли ви тут засмічували форум такими дурницями - а Бог все бачить - тим більше ми з вами у Львові ходили в одну церкву - проводив черговий раз свій час в цьому році в гірськолижному осередку в центрі Туреччини:- номер в готелі IBIS - на двох - із сніданком - 600 гривень.- ski-pass на тижень - НА ТИЖДЕНЬ, а не на день як в Буковелі - 1300 гривень.В минулому році я особисто зустрічався із трьома форумчанами в Анталії - всі класні цікаві хлопці.В цьому році 10 лютого прибули ще форумчани - цього разу в центр Туреччини, де ми й зустрілися, чудово провівши час у мандрах в Кападокію та катаючись на лижах.Одного із хлопців я трохи вчив стати на лижі... Бо він став в перший день на сноуборд - та дуже потім жалкував...Коли навчитЕся рахувати все,- не будете ковтати таблетки, про які ви написали вище.А будете кататися на гірських лижах, як це роблю я.Якось хлопцям ну зовсім нІчого написати крім того, як'у погано...Он панвтік з України ще у вересні 2015 (дві тисячі п’ятнадцятого!!!) року - а все днює і ночує на цій гілці - мабуть щось вейнтрубки польські із ковбаскою з гречки не до вподоби прийшлися... Хоче повернутися у цоколь у Бучі, в який вклався перед від’їздом до Жечі Посполітоїпольської......'a НІКОЛИ не було клонів, інших аккаунтів і вінне писав під іншими ніками.Повторюю для тих, хто погано чує або не знає букв:Так що ви - на жаль - і НЕ думаєте, і НЕ здогадалися...Панове, нагадаю тему гілки:Прохання писати актуальну цікаву фінансово-економічну інформацію пр те, як саме ви чи не ви вклалися в нерухомість за кордоном.Особисто я писав про: Туреччину, Болгарію, Угорщину, Францію, Ірландію, США, Іспанію, Польщю, Єгипет, Австралію, Нову Зеландію і ще забув про які країни, де вклалися мої приятелі або родичі.І писав ЗАВЖДИ з конкретною цифровою інформацією.Беріть позитивний приклад.