То приємно...
Еthereum - сходіть у школу то попросіть у дітлахів калькулятор.
Бо не навчитЕся рахувати - прогорить ваш бізнес із моживої купівлі прєлєсті у Львові... Ні у шпаківні "ЖК Пасічний", ні у шпаківні "Ріел" на Героїв Майдану. Так нічого і не зможете купити... біда...
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На сьогодні турецька ліра дійсно за останній квартал стала слабшою у порівнянні до долара, була раніше і 5,75 і 6,00 лір за долар, а стала 6,12 - сьогодні злив пару соток баксів в інет-банкінгу...
До речі, вона була 6,18 у вересні 2019... а влітку 2018 - 7,05 і більше...
А пан Flyman - бідолаха - так спішить навести новину... Новина зіпріла... трохи скисла...
Так ось, що вам покаже дитячий шкільний калькулятор, хоч я вас навчу рахувати:
- завдячуючи слава Богу стабільній гривні Приватбанк списує гривню при курсі 6,12 ліри за долар при розрахунках карткою - по курсу 4 гривні за 1 ліру і то реально класно, бо ДЛЯ МЕНЕ ВСЕ ВСЕ ВСЕ стає дешевшим!!!
Пан Ethereum на жаль, а може і на щастя, ніяк не може збагнути - чим дешевшою є іноземна валюта та чим міцнішою стає гривня - то для мешканців за кордоном - і для мене особисто - стає все ДЕШЕВШЕ, а для нього - все дорожчим:
- пляшка води 1.5 літра гірської, а не з під крана - для мене коштує 3,20 гривні...
- пачка кави арабіка 100 грамів - 13 гривень...
- риба кефаль - 76 гривень кіло...
- курка - тушка - 36 гривень кіло...
- бараняча нога - 160 гривень кіло...
- пачка вершкового масла - а не той маргарин, що йому продають під виглядом масла - 32 гривні.
- літр молока жирністю 3,1% - 12 гривень.
Мої витрати за січень:
- квартплата 400 гривень.
- вода - 110 гривень.
- електрична енергія (нагадаю - гаряча вода із сонячних колекторів на даху) - 600 гривень.
В ці 600 гривень увійшло і опалення кондиціонером LG квартири (включаю на пару годин зранку і на пару годин ввечері, на ранок менше 19 градусів в квартирі БЕЗ ОПАЛЕННЯ ще не було - вдень до +20 взимку), і посудомийка, і пральна машина, і мультіварка, і кавоварка, і електрочайник, і електричний гриль, і електрична духовка, і освітлення, і електропривод жалюзі на вікнах, і холодильник, і всі всі всі витрати електрики).
Інших витрат не було.
Пальним я зараз заправляюся тільки на British petroleum або Shell - 27 гривень літр найвищої якості бензин... Йшов по трасі Конья-Анталія із швидкістю 140-150 - і це через гірський перевал в 1890 метрів по горах - швидкісна траса...
Ви тут не так давно написали на весь світ дурниці про мене - модератори вчасно витерли, рятуючи вас, бо за дурниці Бог може покарати - я саме в ті дні, коли ви тут засмічували форум такими дурницями - а Бог все бачить - тим більше ми з вами у Львові ходили в одну церкву - проводив черговий раз свій час в цьому році в гірськолижному осередку в центрі Туреччини:
- номер в готелі IBIS - на двох - із сніданком - 600 гривень.
- ski-pass на тижень - НА ТИЖДЕНЬ, а не на день як в Буковелі - 1300 гривень.
В минулому році я особисто зустрічався із трьома форумчанами в Анталії - всі класні цікаві хлопці.
В цьому році 10 лютого прибули ще форумчани - цього разу в центр Туреччини, де ми й зустрілися, чудово провівши час у мандрах в Кападокію та катаючись на лижах.
Одного із хлопців я трохи вчив стати на лижі... Бо він став в перший день на сноуборд - та дуже потім жалкував...
Коли навчитЕся рахувати все, як я вмію - не будете ковтати таблетки, про які ви написали вище.
А будете кататися на гірських лижах, як це роблю я.
А взагалі дуже приємно, що за мене не забувають...
А то без мене гілка стала така сумна, така сумна...
Якось хлопцям ну зовсім нІчого написати крім того, як akurt'у погано...
Он пан Flyman втік з України ще у вересні 2015 (дві тисячі п’ятнадцятого!!!) року - а все днює і ночує на цій гілці - мабуть щось вейнтрубки польські із ковбаскою з гречки не до вподоби прийшлися... Хоче повернутися у цоколь у Бучі, в який вклався перед від’їздом до Жечі Посполітоїпольської......
P.S.
У akurt'a НІКОЛИ не було клонів, інших аккаунтів і він ніколи не писав під іншими ніками.
Повторюю для тих, хто погано чує або не знає букв: НІ-КО-ЛИ.
Так що ви - на жаль - і НЕ думаєте, і НЕ здогадалися...
Панове, нагадаю тему гілки:
КУПУЄМО ДЛЯ СЕБЕ, А НЕ В ОРЕНДУ, ЗАКОРДОННУ НЕРУХОМІСТЬ
Прохання писати актуальну цікаву фінансово-економічну інформацію пр те, як саме ви чи не ви вклалися в нерухомість за кордоном.
Особисто я писав про: Туреччину, Болгарію, Угорщину, Францію, Ірландію, США, Іспанію, Польщю, Єгипет, Австралію, Нову Зеландію і ще забув про які країни, де вклалися мої приятелі або родичі.
І писав ЗАВЖДИ з конкретною цифровою інформацією.
Беріть позитивний приклад.