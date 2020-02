Додано: Суб 22 лют, 2020 18:59

orest написав: У вівторок безлімітне розміщення всіх випусків. Будуть шукати відсотки, які влаштують всі сторони, особливо нерезидентів. Думаю, безліміт - це крок, який дозволить не сильно підняти ставки, та все одно, підйом над 10 практично неминучий. Але виходу у профанів немає завалити семирічки не можна. Або НБУ накупиться, або грн на МБ зміцниться. Готівка не обовязково що піде за офіційним курсом.

По зовнішніх чинниках: США відчули вплив коронавірусу трішки пізніше за Німеччину, отже цей цирк треба припиняти (якщо це тільки не перезавантаження світової економіки і не здуття псевдофінансових інструментів); треба слідкувати за турецько-російською війною.

Про яку війну пише Орест?

Що там за заворушка, недавно цілувалися в засос з Рашою.

