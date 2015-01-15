Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не забувають за топік-стартера... То приємно... Еthereum - сходіть у школу то попросіть у дітлахів калькулятор. Бо не навчитЕся рахувати - прогорить ваш бізнес із моживої купівлі прєлєсті у Львові... Ні у шпаківні "ЖК Пасічний", ні у шпаківні "Ріел" на Героїв Майдану. Так нічого і не зможете купити... біда... Понатискайте кнопки. На сьогодні турецька ліра дійсно за останній квартал стала слабшою у порівнянні до долара, була раніше і 5,75 і 6,00 лір за долар, а стала 6,12 - сьогодні злив пару соток баксів в інет-банкінгу... До речі, вона була 6,18 у вересні 2019... а влітку 2018 - 7,05 і більше... А пан Flyman - бідолаха - так спішить навести новину... Новина зіпріла...трохи скисла...
Так ось, що вам покаже дитячий шкільний калькулятор, хоч я вас навчу рахувати: - завдячуючи слава Богу стабільній гривні Приватбанк списує гривню при курсі 6,12 ліри за долар при розрахунках карткою - по курсу 4 гривні за 1 ліру і то реально класно, бо ДЛЯ МЕНЕ ВСЕ ВСЕ ВСЕ стає дешевшим!!! Пан Ethereum на жаль, а може і на щастя, ніяк не може збагнути - чим дешевшою є іноземна валюта та чим міцнішою стає гривня - то для мешканців за кордоном - і для мене особисто - стає все ДЕШЕВШЕ, а для нього - все дорожчим: - пляшка води 1.5 літра гірської, а не з під крана - для мене коштує 3,20 гривні... - пачка кави арабіка 100 грамів - 13 гривень... - риба кефаль - 76 гривень кіло... - курка - тушка - 36 гривень кіло... - бараняча нога - 160 гривень кіло... - пачка вершкового масла - а не той маргарин, що йому продають під виглядом масла - 32 гривні. - літр молока жирністю 3,1% - 12 гривень.
Мої витрати за січень: - квартплата 400 гривень. - вода - 110 гривень. - електрична енергія (нагадаю - гаряча вода із сонячних колекторів на даху) - 600 гривень. В ці 600 гривень увійшло і опалення кондиціонером LG квартири (включаю на пару годин зранку і на пару годин ввечері, на ранок менше 19 градусів в квартирі БЕЗ ОПАЛЕННЯ ще не було - вдень до +20 взимку), і посудомийка, і пральна машина, і мультіварка, і кавоварка, і електрочайник, і електричний гриль, і електрична духовка, і освітлення, і електропривод жалюзі на вікнах, і холодильник, і всі всі всі витрати електрики). Інших витрат не було.
Пальним я зараз заправляюся тільки на British petroleum або Shell - 27 гривень літр найвищої якості бензин... Йшов по трасі Конья-Анталія із швидкістю 140-150 - і це через гірський перевал в 1890 метрів по горах - швидкісна траса...
Ви тут не так давно написали на весь світ дурниці про мене - модератори вчасно витерли, рятуючи вас, бо за дурниці Бог може покарати - я саме в ті дні, коли ви тут засмічували форум такими дурницями - а Бог все бачить - тим більше ми з вами у Львові ходили в одну церкву - проводив черговий раз свій час в цьому році в гірськолижному осередку в центрі Туреччини: - номер в готелі IBIS - на двох - із сніданком - 600 гривень. - ski-pass на тижень - НА ТИЖДЕНЬ, а не на день як в Буковелі - 1300 гривень. В минулому році я особисто зустрічався із трьома форумчанами в Анталії - всі класні цікаві хлопці. В цьому році 10 лютого прибули ще форумчани - цього разу в центр Туреччини, де ми й зустрілися, чудово провівши час у мандрах в Кападокію та катаючись на лижах. Одного із хлопців я трохи вчив стати на лижі... Бо він став в перший день на сноуборд - та дуже потім жалкував...
Коли навчитЕся рахувати все, як я вмію - не будете ковтати таблетки, про які ви написали вище. А будете кататися на гірських лижах, як це роблю я.
А взагалі дуже приємно, що за мене не забувають...
А то без мене гілка стала така сумна, така сумна... Якось хлопцям ну зовсім нІчого написати крім того, як akurt'у погано...
Он пан Flyman втік з України ще у вересні 2015 (дві тисячі п’ятнадцятого!!!) року - а все днює і ночує на цій гілці - мабуть щось вейнтрубки польські із ковбаскою з гречки не до вподоби прийшлися... Хоче повернутися у цоколь у Бучі, в який вклався перед від’їздом до Жечі Посполітоїпольської......
P.S.
Ethereum написав:Ну все Акурт який тут на гілці під іншим іменем(думаю здогадалися) вже ковтає таблетки і купляє фунт))
У akurt'a НІКОЛИ не було клонів, інших аккаунтів і він ніколи не писав під іншими ніками. Повторюю для тих, хто погано чує або не знає букв: НІ-КО-ЛИ. Так що ви - на жаль - і НЕ думаєте, і НЕ здогадалися...
Панове, нагадаю тему гілки: КУПУЄМО ДЛЯ СЕБЕ, А НЕ В ОРЕНДУ, ЗАКОРДОННУ НЕРУХОМІСТЬ Прохання писати актуальну цікаву фінансово-економічну інформацію пр те, як саме ви чи не ви вклалися в нерухомість за кордоном. Особисто я писав про: Туреччину, Болгарію, Угорщину, Францію, Ірландію, США, Іспанію, Польщю, Єгипет, Австралію, Нову Зеландію і ще забув про які країни, де вклалися мої приятелі або родичі. І писав ЗАВЖДИ з конкретною цифровою інформацією. Беріть позитивний приклад.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Заметьте - я не мешаю и не отговариваю Вас покупать воду из-под крана по 13,50...26,00 гривен за бутылку в 1,5 литра или по 1 гривне за литр в такой квадратной будке, где наивным и доверчивым продают якобы артезианскую воду, добытую на Аляске, и привезенную на дирижабле. Советую посмотреть хоть раз в каком бензовозе - ой, ошибся, водовозе - её привозят, по какому шлангу, валяющемуся по земле, её закачивают в тот киоск и задумайтесь о том, что в любой емкости с водой после одного месяца использования количество бактерий превышает количество бактерий и микробов под крышкой (удалено).
Я не скрываю: а) если я еду куда-то на авто, то покупаю как правило в авто воду в бутылках по 1,5 литра по цене 0,80 лиры или по 3 гривны 20 копеек за бутылку.
б) в квартиру я покупаю другую воду - раньше - как и в свою квартиру во Львове - я заказывал бутыль 18,90 литра. Цена такого бутыля в Киеве -114 (!!!!!!!!!!!!) гривен (4,65 доллара США), а во Львове - 75 (3 доллара США). Интересно, вы когда-нибудь задумывались, куда девается обменный бутыль? Вы в самом деле верите, что его тщательно дезинфицируют перед заполнением заново? Вот моя племянница тоже свято верила, пока не побывала в цехе розлива. Никто их не дезинфицирует - просто ополаскивают водой из-под крана. Так вот такой же бутыль мне приносили до недавних пор в квартиру в Анталии - он стоит с доставкой 9 лир (36 гривен или 1,47 доллара (!!!)). Часто приносил не накачанный мужик, как во Львове, а его сын-школьник. Я мальчику отдавал сдачу 10-9=1 лиру - он за нее может купить шоколадный батончик с орехами (0,95 лиры или 4 гривны).
Но потом я побывал во время моих многочисленных поездок на фабрике по разливу воды и стал делать по-другому: "2-в-1": я покупаю воду в 10-ти литровых бутылях исключительно фабричного разлива - такая вода укупорена в новую тару прямо в цехе и стоит он 6,95 лиры или 28 гривен или 1,14 доллара. Это очень хорошая вода - как я понял, Вы цените ХОРОШУЮ воду, так вот у нее pH=8,22 (!!!). "2-in-1" состоит в том, что мне не трудно, а даже приятно и полезно принести за ручку такой 10-ти литровый бутыль из супермаркета в 150 м от моего дома самостоятельно в квартиру. Рекомендую делать именно так, особенно в наше трудное время, когда вокруг одни вирусы, бактерии и микробы!
Мне реально приятно, что Вы читаете эту ветку. Я вот пропустил: Вы же обещали в ноябре-декабре опубликовать отчет о покупке недвиги в Калабрии/Апулии/Базиликате (Италия). Сколько стоила вилла? Какие расходы на нотариуса; каков депозит, какие получили документы на руки, во что обходится оформление/содержание? Какие нюансы при покупке? Какой налог платит покупатель при покупке? Как переправляли деньги (можно без лишних подробностей) - там что-то кажется 100 000 евро - в Италию? Читателям будет интересно.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
orest написав:У вівторок безлімітне розміщення всіх випусків. Будуть шукати відсотки, які влаштують всі сторони, особливо нерезидентів. Думаю, безліміт - це крок, який дозволить не сильно підняти ставки, та все одно, підйом над 10 практично неминучий. Але виходу у профанів немає завалити семирічки не можна. Або НБУ накупиться, або грн на МБ зміцниться. Готівка не обовязково що піде за офіційним курсом. По зовнішніх чинниках: США відчули вплив коронавірусу трішки пізніше за Німеччину, отже цей цирк треба припиняти (якщо це тільки не перезавантаження світової економіки і не здуття псевдофінансових інструментів); треба слідкувати за турецько-російською війною. Як мінімум, путівки в Туречинну скоро можуть сильно впасти в ціні...
orest написав:У вівторок безлімітне розміщення всіх випусків. Будуть шукати відсотки, які влаштують всі сторони, особливо нерезидентів. Думаю, безліміт - це крок, який дозволить не сильно підняти ставки, та все одно, підйом над 10 практично неминучий. Але виходу у профанів немає завалити семирічки не можна. Або НБУ накупиться, або грн на МБ зміцниться. Готівка не обовязково що піде за офіційним курсом. По зовнішніх чинниках: США відчули вплив коронавірусу трішки пізніше за Німеччину, отже цей цирк треба припиняти (якщо це тільки не перезавантаження світової економіки і не здуття псевдофінансових інструментів); треба слідкувати за турецько-російською війною. Як мінімум, путівки в Туречинну скоро можуть сильно впасти в ціні...
flyman написав:Акурт, те що з дешевою лірою ти купиш більше йогуртів за дорогу гривні з карти ПБ це добре. Але як там заробіток на турецьких депозитах, хоть в + ?
P.S. Завершуй свої фантазії про моє польське зубожіння та нерухомість під Києвом (скоро буде і в Києві біля швидкісного рейкового транспорту).
Пан Flyman! Тема про гидомирний йогурт та вонючу рибу вже забута навіть тим персонажем, що написав на те приблизно 760 постів на тему гидомирного йогурта та вонючої риби на цій гілці. Вам мабуть, соромно, правда?
Краще напишіть на тему гілки:
1) чим завершилося ваше вкладання в вересні 2015 року перед втечею до Польщі в цоколь у недобудованому будинку в Бучі: які тенденції, як зросла в ціні нерухомість, як ви витримали 3 роки - не продавали, щоби не платити українській державі 5% від вартості квартири при продажі... Це актуальне питання для всіх: не платити податки... Який виграш від вкладення отримали, чи робили там ремонт за 15 000 доларів, чи так стояло 5 років пусте сіре залізобетонне, чт зробили та здаваои в оренду - отримали 10% по валюті, чи ні - ну як всі нормальні люди - цифри плюс-мінус.
2) наскільки всі знають - після 15-річного мешкання у гуртожитках Києва на Лівому березі та життя далеко від родини, ви тікали з України у вересні 2015 так швидко, що не встигли прихопити навіть клавіатуру із українською/російскою розкладкою клавіш, та змушені були писати репортажі про чудовий польский йогурт на клавіатурі із польськими клавішами - що там реально відбувається із цінами на клавіатури та інтернет? Невже депозит в ІнгБанк Шльонскі, клієнтом якого і я є на сьогодні, не перекривав витрати на купівлю клавіатури? Невже вже так дорого для вас - знаного КОЛИСЬ київсько-тернопільского фахівця, який ніколи не приймав неоподотковуванні прибутки, якщо їх вкладали у кишені на відстані, більшій ніж за 15 хвилин пішки від метро замовника? Невже польські злотувки не такі вже й золоті?
3) Напишіть не тему гілки про вкладення в закородонну нерухомість - як відбувалася купівля кавалєрки площею 31 кв. метр, які витрати на нотаріусів, чи був завдаток, скільки коштувало оформлення того маєтку - кавалєрки - скільки вартує електрика (80 злотувек на місяць чи більше), який відсоток мав ріелтор при продажі вашої кавалєрки у 2019 році, чи можливе розтермінування оплати і таке інше.
Читачам то буде реально інтересно - "з перших рук", бо польска нерухомість - питання актуальне для багатьох... Тим більше що попереду - після вдалого продажу дачі в 100 км від Києва (там саме зараз суттєво виросли ціни)- ви зібралися купувати щось (цитую) "в Києві біля швидкісного рейкового транспорту"... Реально і актуально, і цікаво...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.