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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 522523524525
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:42

Не забувають за топік-стартера...
То приємно...
Еthereum - сходіть у школу то попросіть у дітлахів калькулятор.
Бо не навчитЕся рахувати - прогорить ваш бізнес із моживої купівлі прєлєсті у Львові... Ні у шпаківні "ЖК Пасічний", ні у шпаківні "Ріел" на Героїв Майдану. Так нічого і не зможете купити... біда...
Понатискайте кнопки.
На сьогодні турецька ліра дійсно за останній квартал стала слабшою у порівнянні до долара, була раніше і 5,75 і 6,00 лір за долар, а стала 6,12 - сьогодні злив пару соток баксів в інет-банкінгу...
До речі, вона була 6,18 у вересні 2019... а влітку 2018 - 7,05 і більше...
А пан Flyman - бідолаха - так спішить навести новину... Новина зіпріла... трохи скисла...

Так ось, що вам покаже дитячий шкільний калькулятор, хоч я вас навчу рахувати:
- завдячуючи слава Богу стабільній гривні Приватбанк списує гривню при курсі 6,12 ліри за долар при розрахунках карткою - по курсу 4 гривні за 1 ліру і то реально класно, бо ДЛЯ МЕНЕ ВСЕ ВСЕ ВСЕ стає дешевшим!!!
Пан Ethereum на жаль, а може і на щастя, ніяк не може збагнути - чим дешевшою є іноземна валюта та чим міцнішою стає гривня - то для мешканців за кордоном - і для мене особисто - стає все ДЕШЕВШЕ, а для нього - все дорожчим:
- пляшка води 1.5 літра гірської, а не з під крана - для мене коштує 3,20 гривні...
- пачка кави арабіка 100 грамів - 13 гривень...
- риба кефаль - 76 гривень кіло...
- курка - тушка - 36 гривень кіло...
- бараняча нога - 160 гривень кіло...
- пачка вершкового масла - а не той маргарин, що йому продають під виглядом масла - 32 гривні.
- літр молока жирністю 3,1% - 12 гривень.

Мої витрати за січень:
- квартплата 400 гривень.
- вода - 110 гривень.
- електрична енергія (нагадаю - гаряча вода із сонячних колекторів на даху) - 600 гривень.
В ці 600 гривень увійшло і опалення кондиціонером LG квартири (включаю на пару годин зранку і на пару годин ввечері, на ранок менше 19 градусів в квартирі БЕЗ ОПАЛЕННЯ ще не було - вдень до +20 взимку), і посудомийка, і пральна машина, і мультіварка, і кавоварка, і електрочайник, і електричний гриль, і електрична духовка, і освітлення, і електропривод жалюзі на вікнах, і холодильник, і всі всі всі витрати електрики).
Інших витрат не було.

Пальним я зараз заправляюся тільки на British petroleum або Shell - 27 гривень літр найвищої якості бензин... Йшов по трасі Конья-Анталія із швидкістю 140-150 - і це через гірський перевал в 1890 метрів по горах - швидкісна траса...

Ви тут не так давно написали на весь світ дурниці про мене - модератори вчасно витерли, рятуючи вас, бо за дурниці Бог може покарати - я саме в ті дні, коли ви тут засмічували форум такими дурницями - а Бог все бачить - тим більше ми з вами у Львові ходили в одну церкву - проводив черговий раз свій час в цьому році в гірськолижному осередку в центрі Туреччини:
- номер в готелі IBIS - на двох - із сніданком - 600 гривень.
- ski-pass на тижень - НА ТИЖДЕНЬ, а не на день як в Буковелі - 1300 гривень.
В минулому році я особисто зустрічався із трьома форумчанами в Анталії - всі класні цікаві хлопці.
В цьому році 10 лютого прибули ще форумчани - цього разу в центр Туреччини, де ми й зустрілися, чудово провівши час у мандрах в Кападокію та катаючись на лижах.
Одного із хлопців я трохи вчив стати на лижі... Бо він став в перший день на сноуборд - та дуже потім жалкував...

Коли навчитЕся рахувати все, як я вмію - не будете ковтати таблетки, про які ви написали вище.
А будете кататися на гірських лижах, як це роблю я.

А взагалі дуже приємно, що за мене не забувають...

А то без мене гілка стала така сумна, така сумна...
Якось хлопцям ну зовсім нІчого написати крім того, як akurt'у погано...

Он пан Flyman втік з України ще у вересні 2015 (дві тисячі п’ятнадцятого!!!) року - а все днює і ночує на цій гілці - мабуть щось вейнтрубки польські із ковбаскою з гречки не до вподоби прийшлися... Хоче повернутися у цоколь у Бучі, в який вклався перед від’їздом до Жечі Посполітоїпольської......

P.S.
  Ethereum написав:Ну все Акурт який тут на гілці під іншим іменем(думаю здогадалися) вже ковтає таблетки і купляє фунт))


У akurt'a НІКОЛИ не було клонів, інших аккаунтів і він ніколи не писав під іншими ніками.
Повторюю для тих, хто погано чує або не знає букв: НІ-КО-ЛИ.
Так що ви - на жаль - і НЕ думаєте, і НЕ здогадалися...

Панове, нагадаю тему гілки:
КУПУЄМО ДЛЯ СЕБЕ, А НЕ В ОРЕНДУ, ЗАКОРДОННУ НЕРУХОМІСТЬ
Прохання писати актуальну цікаву фінансово-економічну інформацію пр те, як саме ви чи не ви вклалися в нерухомість за кордоном.
Особисто я писав про: Туреччину, Болгарію, Угорщину, Францію, Ірландію, США, Іспанію, Польщю, Єгипет, Австралію, Нову Зеландію і ще забув про які країни, де вклалися мої приятелі або родичі.
І писав ЗАВЖДИ з конкретною цифровою інформацією.
Беріть позитивний приклад.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:11

Я маю думку, що тут слід писати не тільки, чому варто купляти. А й чому не варто купляти нерухомість, наприклад, в курортних містах
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт, без вас действительно скучно:
Цитата автора "за долар при розрахунках карткою - по курсу 4 гривні за 1 ліру
- пляшка води 1.5 літра гірської, а не з під крана - для мене коштує 3,20 гривні..."

Кто б ещё так дёшево покупал )))))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 14:14

Заметьте - я не мешаю и не отговариваю Вас покупать воду из-под крана по 13,50...26,00 гривен за бутылку в 1,5 литра или по 1 гривне за литр в такой квадратной будке, где наивным и доверчивым продают якобы артезианскую воду, добытую на Аляске, и привезенную на дирижабле.
Советую посмотреть хоть раз в каком бензовозе - ой, ошибся, водовозе - её привозят, по какому шлангу, валяющемуся по земле, её закачивают в тот киоск и задумайтесь о том, что в любой емкости с водой после одного месяца использования количество бактерий превышает количество бактерий и микробов под крышкой (удалено).

Я не скрываю:
а) если я еду куда-то на авто, то покупаю как правило в авто воду в бутылках по 1,5 литра по цене 0,80 лиры или по 3 гривны 20 копеек за бутылку.
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б) в квартиру я покупаю другую воду - раньше - как и в свою квартиру во Львове - я заказывал бутыль 18,90 литра. Цена такого бутыля в Киеве -114 (!!!!!!!!!!!!) гривен (4,65 доллара США), а во Львове - 75 (3 доллара США).
Зображення
Интересно, вы когда-нибудь задумывались, куда девается обменный бутыль? Вы в самом деле верите, что его тщательно дезинфицируют перед заполнением заново? Вот моя племянница тоже свято верила, пока не побывала в цехе розлива. Никто их не дезинфицирует - просто ополаскивают водой из-под крана.
Так вот такой же бутыль мне приносили до недавних пор в квартиру в Анталии - он стоит с доставкой 9 лир (36 гривен или 1,47 доллара (!!!)). Часто приносил не накачанный мужик, как во Львове, а его сын-школьник. Я мальчику отдавал сдачу 10-9=1 лиру - он за нее может купить шоколадный батончик с орехами (0,95 лиры или 4 гривны).

Но потом я побывал во время моих многочисленных поездок на фабрике по разливу воды и стал делать по-другому: "2-в-1": я покупаю воду в 10-ти литровых бутылях исключительно фабричного разлива - такая вода укупорена в новую тару прямо в цехе и стоит он 6,95 лиры или 28 гривен или 1,14 доллара.
Это очень хорошая вода - как я понял, Вы цените ХОРОШУЮ воду, так вот у нее pH=8,22 (!!!).
Зображення
"2-in-1" состоит в том, что мне не трудно, а даже приятно и полезно принести за ручку такой 10-ти литровый бутыль из супермаркета в 150 м от моего дома самостоятельно в квартиру.
Рекомендую делать именно так, особенно в наше трудное время, когда вокруг одни вирусы, бактерии и микробы!

Мне реально приятно, что Вы читаете эту ветку.
Я вот пропустил: Вы же обещали в ноябре-декабре опубликовать отчет о покупке недвиги в Калабрии/Апулии/Базиликате (Италия).
Сколько стоила вилла? Какие расходы на нотариуса; каков депозит, какие получили документы на руки, во что обходится оформление/содержание? Какие нюансы при покупке? Какой налог платит покупатель при покупке? Как переправляли деньги (можно без лишних подробностей) - там что-то кажется 100 000 евро - в Италию?
Читателям будет интересно.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 15:19

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Прошу форумчан контролювати свої емоції і утримуватися від грубощів і хамства. Врешті-решт, якщо дописи в цій гілці травмують чиєсь почуття прекрасного, можна читати інші
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 19:09

Акурт, те що з дешевою лірою ти купиш більше йогуртів за дорогу гривні з карти ПБ це добре. Але як там заробіток на турецьких депозитах, хоть в + ?

P.S.
Завершуй свої фантазії про моє польське зубожіння та нерухомість під Києвом (скоро буде і в Києві біля швидкісного рейкового транспорту).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:55

  flyman написав:Акурт, те що з дешевою лірою ти купиш більше йогуртів за дорогу гривні з карти ПБ це добре. Але як там заробіток на турецьких депозитах, хоть в + ?

P.S.
Завершуй свої фантазії про моє польське зубожіння та нерухомість під Києвом (скоро буде і в Києві біля швидкісного рейкового транспорту).


Пан flyman! Тема про гидомирний йогурт вже всім надоїла, вона вже зіпріла...
Краще напишіть на тему гілки суто як фахівець в тих питаннях:

1) чим завершилося ваше вкладання в вересні 2015 року перед втечею до Польщі в цоколь у недобудованому будинку в Бучі: які тенденції, як зросла в ціні нерухомість, як ви витримали 3 роки - не продавали, щоби не платити українській державі (5+1,5(% від вартості квартири при продажі... Це актуальне питання для всіх: не платити податки... Який виграш від вкладення отримали, чи робили там ремонт за 15 000 доларів, чи так стояло 4 роки пусте сіре залізобетонне, і так зросло в ціні, чи зробили та здавали в оренду - отримали 10% по валюті, чи ні - цифри можна плюс-мінус.

2) Напишіть не тему гілки про вкладення в закордонну нерухомість - це тема гілки - як відбувалася купівля кавалєрки площею 31 кв. метр, які витрати на нотаріусів, чи був завдаток, яка максимальна/мінімальна ціна (бажано і в злотувках, і в доларах - по-перше, в Україні те традиційно оцінюють тільки в доларах, по-друге - ви знаєте то краще всіх - польский злотий до долара весь час то зміцнювавася, то падав - від 3,86, коли ви отримали перше
miesięczne wynagrodzenie в жовтні 2015 - до 4,20 (!!!) через рік вашої роботи і почували себе досить сумно, і потім до 3,34 відразу на Sylwester 2017/2018, і потім до 3,9527 - як зараз - стрибки такі, що турецькій лірі і не неснилися - різниця тільки в тому, що про стрибки польского злотого ви z jakiegoś powodu мовчали, а про стрибки тірецької ліри - необережно писали), скільки коштувало оформлення того маєтку, скільки вартує електрика (80 злотувек на місяць чи більше), який відсоток мав ріелтор при продажі вашої кавалєрки у 2019 році, чи є податок на продаж кавалєрки у Польщі, чи можливе розтермінування оплати і таке інше.

Читачам то буде реально інтересно - "з перших рук", бо польська нерухомість - питання актуальне для багатьох...
Тим більше що попереду - після вдалого продажу дачі в 100 км на північний захід від Києва (там саме зараз суттєво виросли ціни) - ви зібралися купувати щось (цитую) "в Києві біля швидкісного рейкового транспорту"...
Реально і актуально, і цікаво...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 лют, 2020 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 21:58

akurt
Відповіді на задані запитання та інша інфа знаходиться в темі КРЖН (і її архівах).
Перечитай, тоді буде менше фантізій та дези з твого боку в мій.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:10

Ну ось, що й потребувало доказу...
А так дихав, так дихав...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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