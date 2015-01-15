Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Не забувають за топік-стартера... То приємно... Еthereum - сходіть у школу то попросіть у дітлахів калькулятор. Бо не навчитЕся рахувати - прогорить ваш бізнес із моживої купівлі прєлєсті у Львові... Ні у шпаківні "ЖК Пасічний", ні у шпаківні "Ріел" на Героїв Майдану. Так нічого і не зможете купити... біда... Понатискайте кнопки. На сьогодні турецька ліра дійсно за останній квартал стала слабшою у порівнянні до долара, була раніше і 5,75 і 6,00 лір за долар, а стала 6,12 - сьогодні злив пару соток баксів в інет-банкінгу... До речі, вона була 6,18 у вересні 2019... а влітку 2018 - 7,05 і більше... А пан Flyman - бідолаха - так спішить навести новину... Новина зіпріла...трохи скисла...
Так ось, що вам покаже дитячий шкільний калькулятор, хоч я вас навчу рахувати: - завдячуючи слава Богу стабільній гривні Приватбанк списує гривню при курсі 6,12 ліри за долар при розрахунках карткою - по курсу 4 гривні за 1 ліру і то реально класно, бо ДЛЯ МЕНЕ ВСЕ ВСЕ ВСЕ стає дешевшим!!! Пан Ethereum на жаль, а може і на щастя, ніяк не може збагнути - чим дешевшою є іноземна валюта та чим міцнішою стає гривня - то для мешканців за кордоном - і для мене особисто - стає все ДЕШЕВШЕ, а для нього - все дорожчим: - пляшка води 1.5 літра гірської, а не з під крана - для мене коштує 3,20 гривні... - пачка кави арабіка 100 грамів - 13 гривень... - риба кефаль - 76 гривень кіло... - курка - тушка - 36 гривень кіло... - бараняча нога - 160 гривень кіло... - пачка вершкового масла - а не той маргарин, що йому продають під виглядом масла - 32 гривні. - літр молока жирністю 3,1% - 12 гривень.
Мої витрати за січень: - квартплата 400 гривень. - вода - 110 гривень. - електрична енергія (нагадаю - гаряча вода із сонячних колекторів на даху) - 600 гривень. В ці 600 гривень увійшло і опалення кондиціонером LG квартири (включаю на пару годин зранку і на пару годин ввечері, на ранок менше 19 градусів в квартирі БЕЗ ОПАЛЕННЯ ще не було - вдень до +20 взимку), і посудомийка, і пральна машина, і мультіварка, і кавоварка, і електрочайник, і електричний гриль, і електрична духовка, і освітлення, і електропривод жалюзі на вікнах, і холодильник, і всі всі всі витрати електрики). Інших витрат не було.
Пальним я зараз заправляюся тільки на British petroleum або Shell - 27 гривень літр найвищої якості бензин... Йшов по трасі Конья-Анталія із швидкістю 140-150 - і це через гірський перевал в 1890 метрів по горах - швидкісна траса...
Ви тут не так давно написали на весь світ дурниці про мене - модератори вчасно витерли, рятуючи вас, бо за дурниці Бог може покарати - я саме в ті дні, коли ви тут засмічували форум такими дурницями - а Бог все бачить - тим більше ми з вами у Львові ходили в одну церкву - проводив черговий раз свій час в цьому році в гірськолижному осередку в центрі Туреччини: - номер в готелі IBIS - на двох - із сніданком - 600 гривень. - ski-pass на тижень - НА ТИЖДЕНЬ, а не на день як в Буковелі - 1300 гривень. В минулому році я особисто зустрічався із трьома форумчанами в Анталії - всі класні цікаві хлопці. В цьому році 10 лютого прибули ще форумчани - цього разу в центр Туреччини, де ми й зустрілися, чудово провівши час у мандрах в Кападокію та катаючись на лижах. Одного із хлопців я трохи вчив стати на лижі... Бо він став в перший день на сноуборд - та дуже потім жалкував...
Коли навчитЕся рахувати все, як я вмію - не будете ковтати таблетки, про які ви написали вище. А будете кататися на гірських лижах, як це роблю я.
А взагалі дуже приємно, що за мене не забувають...
А то без мене гілка стала така сумна, така сумна... Якось хлопцям ну зовсім нІчого написати крім того, як akurt'у погано...
Он пан Flyman втік з України ще у вересні 2015 (дві тисячі п’ятнадцятого!!!) року - а все днює і ночує на цій гілці - мабуть щось вейнтрубки польські із ковбаскою з гречки не до вподоби прийшлися... Хоче повернутися у цоколь у Бучі, в який вклався перед від’їздом до Жечі Посполітоїпольської......
P.S.
Ethereum написав:Ну все Акурт який тут на гілці під іншим іменем(думаю здогадалися) вже ковтає таблетки і купляє фунт))
У akurt'a НІКОЛИ не було клонів, інших аккаунтів і він ніколи не писав під іншими ніками. Повторюю для тих, хто погано чує або не знає букв: НІ-КО-ЛИ. Так що ви - на жаль - і НЕ думаєте, і НЕ здогадалися...
Панове, нагадаю тему гілки: КУПУЄМО ДЛЯ СЕБЕ, А НЕ В ОРЕНДУ, ЗАКОРДОННУ НЕРУХОМІСТЬ Прохання писати актуальну цікаву фінансово-економічну інформацію пр те, як саме ви чи не ви вклалися в нерухомість за кордоном. Особисто я писав про: Туреччину, Болгарію, Угорщину, Францію, Ірландію, США, Іспанію, Польщю, Єгипет, Австралію, Нову Зеландію і ще забув про які країни, де вклалися мої приятелі або родичі. І писав ЗАВЖДИ з конкретною цифровою інформацією. Беріть позитивний приклад.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Заметьте - я не мешаю и не отговариваю Вас покупать воду из-под крана по 13,50...26,00 гривен за бутылку в 1,5 литра или по 1 гривне за литр в такой квадратной будке, где наивным и доверчивым продают якобы артезианскую воду, добытую на Аляске, и привезенную на дирижабле. Советую посмотреть хоть раз в каком бензовозе - ой, ошибся, водовозе - её привозят, по какому шлангу, валяющемуся по земле, её закачивают в тот киоск и задумайтесь о том, что в любой емкости с водой после одного месяца использования количество бактерий превышает количество бактерий и микробов под крышкой (удалено).
Я не скрываю: а) если я еду куда-то на авто, то покупаю как правило в авто воду в бутылках по 1,5 литра по цене 0,80 лиры или по 3 гривны 20 копеек за бутылку.
б) в квартиру я покупаю другую воду - раньше - как и в свою квартиру во Львове - я заказывал бутыль 18,90 литра. Цена такого бутыля в Киеве -114 (!!!!!!!!!!!!) гривен (4,65 доллара США), а во Львове - 75 (3 доллара США). Интересно, вы когда-нибудь задумывались, куда девается обменный бутыль? Вы в самом деле верите, что его тщательно дезинфицируют перед заполнением заново? Вот моя племянница тоже свято верила, пока не побывала в цехе розлива. Никто их не дезинфицирует - просто ополаскивают водой из-под крана. Так вот такой же бутыль мне приносили до недавних пор в квартиру в Анталии - он стоит с доставкой 9 лир (36 гривен или 1,47 доллара (!!!)). Часто приносил не накачанный мужик, как во Львове, а его сын-школьник. Я мальчику отдавал сдачу 10-9=1 лиру - он за нее может купить шоколадный батончик с орехами (0,95 лиры или 4 гривны).
Но потом я побывал во время моих многочисленных поездок на фабрике по разливу воды и стал делать по-другому: "2-в-1": я покупаю воду в 10-ти литровых бутылях исключительно фабричного разлива - такая вода укупорена в новую тару прямо в цехе и стоит он 6,95 лиры или 28 гривен или 1,14 доллара. Это очень хорошая вода - как я понял, Вы цените ХОРОШУЮ воду, так вот у нее pH=8,22 (!!!). "2-in-1" состоит в том, что мне не трудно, а даже приятно и полезно принести за ручку такой 10-ти литровый бутыль из супермаркета в 150 м от моего дома самостоятельно в квартиру. Рекомендую делать именно так, особенно в наше трудное время, когда вокруг одни вирусы, бактерии и микробы!
Мне реально приятно, что Вы читаете эту ветку. Я вот пропустил: Вы же обещали в ноябре-декабре опубликовать отчет о покупке недвиги в Калабрии/Апулии/Базиликате (Италия). Сколько стоила вилла? Какие расходы на нотариуса; каков депозит, какие получили документы на руки, во что обходится оформление/содержание? Какие нюансы при покупке? Какой налог платит покупатель при покупке? Как переправляли деньги (можно без лишних подробностей) - там что-то кажется 100 000 евро - в Италию? Читателям будет интересно.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
flyman написав:Акурт, те що з дешевою лірою ти купиш більше йогуртів за дорогу гривні з карти ПБ це добре. Але як там заробіток на турецьких депозитах, хоть в + ?
P.S. Завершуй свої фантазії про моє польське зубожіння та нерухомість під Києвом (скоро буде і в Києві біля швидкісного рейкового транспорту).
Пан flyman! Тема про гидомирний йогурт вже всім надоїла, вона вже зіпріла... Краще напишіть на тему гілки суто як фахівець в тих питаннях:
1) чим завершилося ваше вкладання в вересні 2015 року перед втечею до Польщі в цоколь у недобудованому будинку в Бучі: які тенденції, як зросла в ціні нерухомість, як ви витримали 3 роки - не продавали, щоби не платити українській державі (5+1,5(% від вартості квартири при продажі... Це актуальне питання для всіх: не платити податки... Який виграш від вкладення отримали, чи робили там ремонт за 15 000 доларів, чи так стояло 4 роки пусте сіре залізобетонне, і так зросло в ціні, чи зробили та здавали в оренду - отримали 10% по валюті, чи ні - цифри можна плюс-мінус.
2) Напишіть не тему гілки про вкладення в закордонну нерухомість - це тема гілки - як відбувалася купівля кавалєрки площею 31 кв. метр, які витрати на нотаріусів, чи був завдаток, яка максимальна/мінімальна ціна (бажано і в злотувках, і в доларах - по-перше, в Україні те традиційно оцінюють тільки в доларах, по-друге - ви знаєте то краще всіх - польский злотий до долара весь час то зміцнювавася, то падав - від 3,86, коли ви отримали перше miesięczne wynagrodzenie в жовтні 2015 - до 4,20 (!!!) через рік вашої роботи і почували себе досить сумно, і потім до 3,34 відразу на Sylwester 2017/2018, і потім до 3,9527 - як зараз - стрибки такі, що турецькій лірі і не неснилися - різниця тільки в тому, що про стрибки польского злотого ви z jakiegoś powodu мовчали, а про стрибки тірецької ліри - необережно писали), скільки коштувало оформлення того маєтку, скільки вартує електрика (80 злотувек на місяць чи більше), який відсоток мав ріелтор при продажі вашої кавалєрки у 2019 році, чи є податок на продаж кавалєрки у Польщі, чи можливе розтермінування оплати і таке інше.
Читачам то буде реально інтересно - "з перших рук", бо польська нерухомість - питання актуальне для багатьох... Тим більше що попереду - після вдалого продажу дачі в 100 км на північний захід від Києва (там саме зараз суттєво виросли ціни) - ви зібралися купувати щось (цитую) "в Києві біля швидкісного рейкового транспорту"... Реально і актуально, і цікаво...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 лют, 2020 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Ну ось, що й НЕ потребувало доказу... А так дихав, так дихав... Я тому і не читаю киїівську гілку - бо ви там зараз самий активний дописувач.
На щастя мені немає чого приховувати - тому відповідаю на ваше запитання про депозити в іноземному банку (на прикладі Туреччини).
1. На цій гілці я викладав докладний розрахунок - скільки грошей я досить вдало заробив на депозиті – розрахунки приведу для легкості сприйняття на цифрі в 10 000 доларів, депозит був відкритий з вересня 2018 по вересень 2019 - читач може знайти точні цифри до другого знаку після коми на сторінках гілки за кінець вересня 2019. Тезисно, щоби пан flyman - він же задав те питання - хвилюється - спав спокійно: в вересні 2018 і "злив" бакси по 6,18 ліри за долар - відкрив депозит в Denizbank (власники - Емірати) під 28 (двадцять вісім) відсотків річних. Вкладено у перерахунку на 10000 доларів 61800 ліри. Відсоток - 28 річних. Виплачено через рік на кожних 10 000 доларів - 28%х61 800=17 304 ліри. Утримано податку на прибуток від депозиту 10% - 1730,40 ліри Отримано всього 61800+(17304-1730,40)=77 409,60 ліри. Курс долара на дату закриття депозиту - 5,6768; продаж доларів в банку - 5,6968; куплено доларів США в інет-банкінгу: 77409,60/5,6968=13 588 доларів США. Прибутковість: [13,58% річних по валюті] - виправлена помилка - треба 35,88% річних по валюті, що вигідніше, ніж здавати двокімнатну квартиру в Києві, Львові або в Дніпрі. Здавання квартири би принесло: при вкладанні щонайменше 10 000х5=50 000 доларів США прибуток найбільше в сумі 500х12=6 000 доларів США. Ефективність депозиту в турецьких лірах склала (13588-10000)х5/6000=2,99 рази (!!!). Вчись, пан флайман!
2. Я писав на цій гілці відверто, що порадився із своїми турецькими друзями, які граються на тому - вони прогнозували падіння турецької лір навіть гіршим, як нам тут написав пан flyman - дивись попередню сторінку. Тому я прямо на цій гілці написав: очікую курс 6,50 - зливаю долари та відкриваю депозит. Це є на сторінках гілки.
3. Паралельно відслідковував, як веде себе Національний банк Туреччини - а він робив таке: весь час знижував облікову ставку. Знизилися відсоткові ставки по депозитах та по кредитах. Було трохи сумно: відсоткова ставка падала з 28 до 21, а потім і до 10% річних. Я порахував, зо при відсотковій ставці в 10% депозит не варто відкривати. Крім того, я аналізував нові дії нового Голови Центрального банку Туреччини та заяви президента Ердогана. Звісно аналізував міжнародну ситуацію. З цього приводу я влаштував нараду в українській діаспорі та пояснив всім із цифрами, що не варто ризикувати грошима. ЯК ПИСАВ КОЛИСЬ КВЕСТОР: Якщо ви ризикуєте всіма грошима заради копійок - не варто ризикувати! Всі члени української діаспори прислухалися та не відкрили депозити в турецьки лірах.
4. Приємна несподіванка: курс ліри змінився з цифри 5,75 до 6,12 або долар укріпився на 6,4 відсотка відразу за 1 квартал. Я знову зібрав українську діаспору та з радістю і аргументами повідомив, що наша обережність мала сенс: у перерахунку на рік той, хто тримав долар у матраці, отримав 6,4х4=25,6% річних прибутку. Звісно, цифра віртуальна, але вона є.
Ну ось так, пан flyman - коли навчитеся рахувати гроші так, як вмію я, НЕ будете вкладатися у бетон в цоколях Бучі або (цитую) "в Києві біля швидкісного рейкового транспорту"... Ну а я зробив те, що не змогли зробити ви - відповісти на запитання. СлабО пан Флайман. СлабО...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 лют, 2020 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.