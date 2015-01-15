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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 523524525526
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:17

Ви праві, там в мене помилка - собака танцювла - просилася на вулицю... відволікала...
Виправлю...
Якраз зараз йшов додому із собакою і думав, що десь помилився - бо ефективність склала 2,99 рази у порівнянні із здачею в оренду... Йшов і думав, що в мене якийсь контакт не замикається...
Дякую за зауваження... Виправлю так, щоби було видно, що в мене була помилка, а ви мене підправили...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 06:49

akurt

Якщо не складно, чи не могли б ви розказати про успадкування нерухомості в Туречинні? Чи це можливо? Чи є податки і т.д.?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 08:07

Слушне запитання і дуже важливе.
Я знаю на нього відповідь і напишу докладно - є суттєва різниція із тим, до чого звикли ми, але хочеться зібратися із думками і систематизувати.
Буде пізніше.
А поки що зависло у повітрі питання, без якого незавершеним є попредній текст як відповідь на запитання пана flyman, який на жаль, не може поділитися із нами корисним досвідом купівлі кавалєрки в Польщі:
Навіщо жадібні турецьки банки навіть із іноземним капіталом так знущаються над депозитчиками та на сьогодні знизили відсоткові ставки за депозитами в турецькій лірі з 28% річних у вересні 2019 до 9,75% річних в турецькій лірі станом на сьогодні?
Чому банківський капітал не хоче поділитися мішками грошей із добрими лагідними чудовими депозитчиками?

Будете лаятися - я розумію, що ви вже відвикли від цього - але в середині цього важливого питання э турбота про людину. Ось не повірете.
Я не пишу статтю з економіки і тому тезісно і майже без цифр - але питання дуже цікаве.

Рівно рік тому злобний жадібний жахливий мусульманський автократ (тут на форумі багато хВахівців, які про те багато писали із знанням справи), який очолює країну після узурпації влади, де за нього проголосували 73% виборців (а до того він 12 років працював Прем"єром уряду), поставив задачу: забезпечити доступні для населенні банківські кредити для можливості того, щоби люди купували квартири в кредит та самостійно вирішували "жилищный вопрос", який, як відомо, "испортил" людей.
Рішенню знизити облікову ставку Національного банку чинив опір старий Голова Центрального банку.
Його було знято і на його місце призначено не інженера Хоростківського цукрового заводу або керівника Хоростківського регіонального структурного підрозділу ТОВ «Агробізнес», а його першого заступника - амбітного та активного.
Це було в травні 2019.
Не пройшло і місяця, як облікову ставку було знижено і до початку 2019 року її знижували декілька разів. Я за тим ретельно слідкував, бо розумів, що ГРОШІ РОБЛЯТЬ БІЛЬШ ДЕШЕВИМИ ДЛЯ КРЕДИТІВ. І з депозиту майже нічого не заробиш - мабуть.
"Розплата" прийшла в кінці 2019 року:
- ставки по депозитах опустилися менше ніж до 10% річних...
- ставки по кредитах опустилися майже до 10% річних... Це вам не 2,6% річних в США, але....
- притік капіталу в країну тільки від туризму побив всі рекорди за час існування Осьманської імперії та Турецької республіки чисто по па"яті - виручка від туризму в 2019 році - рекорд - 35 міл"ярдів доларів США. Це вам не транш від МВФ на 2,7 жалюгідних міл"ярди із поверненням із відсотками.
- кількість купівлі жила В КРЕДИТ виросла за короткий час на 67 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) відсотків.

В кінці січня 2020 для мене була саме велика несподіванка така:
- в автосалоні Хонда НЕ БУЛО в продажу жодної автівки - всі розкупили. В кредит. Я такого ще не бачив: заходиш в автосалн і на всіх авто стїть табличка: "Вибачте, це авто купив пан..."
- в автосалоні "Мерседес" (нагадаю, в Аксараї - майже в центрі Туреччини - працює величезний завод збирання Мерседесів - я особисто відвідав завод на початку лютого) НЕ БУЛО в продажу жодної автівки - всі розкупили. В кредит. Уявляєте собі таку кумедну ситуацію: "Стоїш із мішком грошей і із сигарою в зубах посеред салону "Мерседес" із бажанням купити своїй кобіті щось на кшалт "Мерседес С300" - а вам посміхаються і говорять - "нєт ніхто" від слова "ніхто"...
По інших автсоалонах не їздив...

Таким чином: відірвавши від корита із грошима жадібних депозитчикив, забезпечили людей і квартирами, і машинами...

P.S. Іноземець за певних умов може взяти кредит на купівлю нерухомості.
Головними умовами є: показати свою теоретичну плетежоспроможність та мати громадянина Турецької республіки як поручителя.
Подається заявка на іпотечний кредит, банк надсилає СВОГО експерта на місце з метою подивитися, що то за нерухомість та яка її теоретична/реальна вартість. Банк думає не більше 3-х лдіб. Видається кредит як правило на суму, яка не перебільшує 70% оціночної експертом вартості житла.

Про спадщину пізніше.
Є також інше важливе і цікаве ппитання - чи оподатковуються продаж квартири, якщо ви купили її та хочете продати через короткий час. Цікаві нюанси. Тільки вчора багато розмовляли із Тетяною - з української діаспори в Туреччині.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 08:53

  change_pm написав:akurt

Якщо не складно, чи не могли б ви розказати про успадкування нерухомості в Туречинні? Чи це можливо? Чи є податки і т.д.?


23 лютого далекого року в одному приватному будинку в Україні після першого тосту на честь учасника ВОВ та після першої рюмки горілки раптово - прямо за столом - ось так - просто на очах у дітей та онуків, встигши випити останню в житті рюмку - просто допиваючи її - помер мій дядько - чоловік моєї рідної тітки, яка до цього, пропрацювавши вчителькою, померла в 54 роки від раку шлунку.
Несподіванка була такою, що всі - не ті слова - розгубилися.
Дядько НІКОЛИ не жалівся на здоров"я і - скільки я пам"ятаю - працював муляром (каменщиком) - укладав і цеглу, і шлакоблок, і на сонці, і на холоді. Побудував багатьом людям приватні будинки, які й досі цілі.
Здоровий був як бик...
Більш того, після смерті жінки в 54 роки оженився вдруге.

Через три дні з"ясувалося, що він залишив на другу жінку Заповіт, згідно із яким велика оселя - він її сам і побудував - в центрі великого міста - дісталася його другій жінці.
Мої двоюрідні брати були у розпачі: 2 (два) будинка на території оселі - в кожному з них вони і народилися, і виросли - дісталися якійсь тьоті.
Спрацював Заповіт.
Сини дядька залишилися ні з чим. Ну, така була його воля...

В Туреччині таке НЕ є можливим.
Я не пишу юридично-нотаріальну доповідь, тому тезісно:
- Заповіт в Туреччині НЕ грає основну роль. Хоча він може мати місце.
- Головним є захист дітей померлої людини.
- Згідно із законом все майно, нажите в шлюбі, є спільним. Воно ділиться порівну як після розлучення, так і після смерті одного з подружжя.
- У спадковому законодавстві Туреччини спадкоємцями першої черги є кровні родичі: чоловік (дружина), діти. Усиновлені діти мають права рівні права кровних дітей. Причому, важливим моментом є частки спадкового майна.
- При відсутності чоловіка (дружини), спадкоємцями першої черги є діти покійного з поділом спадщини в рівній мірі. При смерті одного з дітей, онуки і правнуки успадковують у відповідних частках по спеціальній схемі. При відсутності чоловіка (дружини), дітей, онуків і батьків, спадок ділиться між іншими родичами за ступенем.
- Народжені поза шлюбом діти за умови їх визнання батьком або за рішенням суду визнаються спадкоємцями нарівні з закононародженими дітьми.
- Якщо у покійного є чоловік (дружина), то при відсутності інших родичів весь спадок відходить йому (їй). Якщо ж крім чоловіка (дружини) є й інші спадкоємці, то спадок розподіляється між цими спадкоємцями.
- Згідно зі статтею 20/1 Закону №5718 "Про міжнародне приватне право і процес", щодо спадщини діє національне законодавство спадкодавця. Але - грунтуючись на практиці щодо нерухомості, розташованої в Туреччині: застосовується турецьке право.
- ВАЖЛИВО: За змістом заповіту спадкування рухомого майна оформляється на підставі законодавства країни, громадянином якої є людина, що звертається за спадщиною. Нерухоме ж майно успадковується відповідно до законодавства Туреччини.

Іноземець може офоррмити Заповіт на свої майно в Туреччині. Обов"язковою умовою є нотаріальне посвідчення - та ПЕРЕД цим - медичне психічне обстеження людини. Результат медичного ПСИХІЧНОГО обстеження є дійсним тільки один день.

Заповіти, складені іноземцями в своїй країні, можуть бути виконані в Туреччині. Для передачі прав власності згідно із заповітом спадкоємець (спадкоємиця) повинен пред'явити судовий лист (Рішення, Постанову) зі своєї країни і яке було завірене в Консульстві Туреччини.
Потім необхідно подати лист до відповідного суду за місцем знаходження власності. Потім турецький суд видає офіційний документ, що дозволяє передачу власності. Після цього цей лист пред'являється разом з іншими документами в управління з оформлення ТАПУ (права власності).
Такас складна процедура тільки для того, щоби не залишиті дітей померлого без нерухомого майна.
Передача нерухомості в межах Туреччини супроводжується сплатою податку на спадок.
Сума податку залежить від вартості нерухомого майна:
- якщо вартість не перевищує 210 000 лір (приблизно 35 000 доларів) - 1 %.
- якщо вартість не перевищує 500 000 лір (приблизно 83 000 доларів) - 3 %.
- якщо вартість не перевищує 1 110 000 лір (приблизно 185 000 доларів) - 5 %.
- якщо вартість не перевищує 2 000 000 лір (приблизно 335 000 доларів) - 7 %.
Цікаво:
А) При купівлі нерухомості загальною вартістю 250 000 доларів США - надається громадянство на протязі 1-3 місяців всій родині власника.
Б) В Туреччині НЕ вигідно оформляти Договір дарування - податок складає від 10% до 30% від вартості дарунка. На практиці НЕ застсовується.

Таким чином головним тут є не Заповіт як таковий, а Рішення суду, який приймає до уваги наявність Заповіту.

P.S. Із спілкування із членами української громади в Туреччині я дізнався, що на практиці часто роблять замість Заповіту - для спрощення процедури - Доручення на продаж своєї нерухомості. Таке Доручення є дійсним, якщо воно завірено нотаріально в Туреччині, або Завірено у нотаріуса в іншій країні, перекладено на турецьку мову та завірене нотаріально в Туреччині.

Бувайте здоровими та живіть довго та щасливо!
І не хворійте!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 23 лют, 2020 09:13, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 09:12

  change_pm написав:akurt

Якщо не складно, чи не могли б ви розказати про успадкування нерухомості в Туречинні? Чи це можливо? Чи є податки і т.д.?

Супер!
Клони Віктора Семеновича розмовляють між собою!
І все про турецьку нерухомість в Анталії!

Навіщо нам реклама дешевої турецької мінводи????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 09:16

Що ж мені: писати про Вашу однушку без балкона на заході Києва?
Я про неї знаю тільки те, що не дадуть і 20 000 баксів...
Ви он і самі про неї не пишете...

Але - чи звернули Ви увагу - пане Франте - я Вам вчора поставив ПЛЮС за цікаву ідею:
Вас інтересує питання, ЧОМУ НЕ ТРЕБА КУПУВАТИ НЕРУХОМІСТЬ В КУРОРТНИХ МІСТАХ.
Наприклад, в Ніцці, Марселі, Монпел"є, Аліканте, Пальме, Лас Пальмасі, Сан Дієго, Одесі, Бердянську, Приморську або в Анталії.
В текст - то я Вам підказую - вставте фразу про те, що Вам від вашого помешкання йти пішки до станції метро рівно стільки часу, скільки мені - до Середземного моря.
Ваша думка з цього приводу - на вагу золота.
Нагадаю, за що я поставив "плюс":
  Frant написав:Я маю думку, що тут слід писати не тільки, чому варто купляти. А й чому не варто купляти нерухомість, наприклад, в курортних містах


Опишіть ту думку, що Ви маєте - Ви ж її маєте - з подробицями та порівняємо із реальністю - я в травні - вже купив квитки - буду якраз у Марселі, Бордо, та в інших приморських містах Франції та Іспанії - порівняємо враження та Вашу думку.
А читачеві буде дуже цікаво.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 10:19

  Frant написав:
  change_pm написав:akurt

Якщо не складно, чи не могли б ви розказати про успадкування нерухомості в Туречинні? Чи це можливо? Чи є податки і т.д.?

Супер!
Клони Віктора Семеновича розмовляють між собою!
І все про турецьку нерухомість в Анталії!

Навіщо нам реклама дешевої турецької мінводи????


Насправді на цьому форумі немає аудиторії для дешевої турецької мінводи((( є тільки для дорогої української води.

Франт все в Ліперпулі промотав. Флай відшуковує якесь "стрьомне" зі "стрьомними" документами. Немає вам часу і наснаги до турецької нерухомості.

Ті, в кого копійчина є, можуть в ПП запитати akurta, поїхати в Туречину і самостійно для себе все визначити, треба воно їм чи ні.

Стосовно клонства, модератири краще знають, хто клон, хто ні. Це заборонено правилами форуму.
Найчастіше кричить, тримайте вора, хто? Сам вор. Тобто звинувачення у клонстві звучать найчастіше від тих, хто сам мав клона чи є клон, ні?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 10:33

  akurt написав:Передача нерухомості в межах Туреччини супроводжується сплатою податку на спадок.
Сума податку залежить від вартості нерухомого майна:
- якщо вартість не перевищує 210 000 лір (приблизно 35 000 доларів) - 1 %.
- якщо вартість не перевищує 500 000 лір (приблизно 83 000 доларів) - 3 %.
- якщо вартість не перевищує 1 110 000 лір (приблизно 185 000 доларів) - 5 %.
- якщо вартість не перевищує 2 000 000 лір (приблизно 335 000 доларів) - 7 %.
Цікаво:
А) При купівлі нерухомості загальною вартістю 250 000 доларів США - надається громадянство на протязі 1-3 місяців всій родині власника.
Б) В Туреччині НЕ вигідно оформляти Договір дарування - податок складає від 10% до 30% від вартості дарунка. На практиці НЕ застсовується.

Таким чином головним тут є не Заповіт як таковий, а Рішення суду, який приймає до уваги наявність Заповіту.

P.S. Із спілкування із членами української громади в Туреччині я дізнався, що на практиці часто роблять замість Заповіту - для спрощення процедури - Доручення на продаж своєї нерухомості. Таке Доручення є дійсним, якщо воно завірено нотаріально в Туреччині, або Завірено у нотаріуса в іншій країні, перекладено на турецьку мову та завірене нотаріально в Туреччині.
[b]Бувайте здоровими та живіть довго та щасливо!
І не хворійте![/b]


Дякую. Цікаво!

Питання:
1. Чи індексується вартість з часом?
2. Як визначається вартість? по договору купівлі чи експертно?
3. Доручення ж повино мати якийсь строк дії? Не можно ж видати доручення зараз, а скористаються ним через 10-20-30 років. Найдовше іншалла!
change_pm
 
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