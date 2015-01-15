23 лютого
change_pm написав:akurt
Якщо не складно, чи не могли б ви розказати про успадкування нерухомості в Туречинні? Чи це можливо? Чи є податки і т.д.?
далекого року в одному приватному будинку в Україні після першого тосту
на честь учасника ВОВ та після першої рюмки горілки раптово - прямо за столом - ось так - просто на очах у дітей та онуків, встигши випити останню в житті рюмку - просто допиваючи її - помер мій дядько - чоловік моєї рідної тітки, яка до цього, пропрацювавши вчителькою, померла в 54 роки від раку шлунку.
Несподіванка була такою, що всі - не ті слова - розгубилися.
Дядько НІКОЛИ не жалівся на здоров"я і - скільки я пам"ятаю - працював муляром (каменщиком) - укладав і цеглу, і шлакоблок, і на сонці, і на холоді. Побудував багатьом людям приватні будинки, які й досі цілі.
Здоровий був як бик...
Більш того, після смерті жінки в 54 роки оженився вдруге.
Через три дні з"ясувалося, що він залишив на другу жінку Заповіт, згідно із яким велика оселя - він її сам і побудував - в центрі великого міста - дісталася його другій жінці.
Мої двоюрідні брати були у розпачі: 2 (два) будинка на території оселі - в кожному з них вони і народилися, і виросли - дісталися якійсь тьоті.Спрацював Заповіт.Сини дядька залишилися ні з чим.
Ну, така була його воля...
В Туреччині таке НЕ є можливим.
Я не пишу юридично-нотаріальну доповідь, тому тезісно:
- Заповіт в Туреччині НЕ грає основну роль.
Хоча він може мати місце.
- Головним є захист дітей померлої людини.
- Згідно із законом все майно, нажите в шлюбі, є спільним. Воно ділиться порівну як після розлучення, так і після смерті одного з подружжя.
- У спадковому законодавстві Туреччини спадкоємцями першої черги є кровні родичі: чоловік (дружина), діти. Усиновлені діти мають права рівні права кровних дітей.
Причому, важливим моментом є частки спадкового майна.
- При відсутності чоловіка (дружини), спадкоємцями першої черги є діти покійного
з поділом спадщини в рівній мірі. При смерті одного з дітей, онуки і правнуки успадковують у відповідних частках по спеціальній схемі. При відсутності чоловіка (дружини), дітей, онуків і батьків, спадок ділиться між іншими родичами за ступенем.
- Народжені поза шлюбом діти за умови їх визнання батьком
або за рішенням суду визнаються спадкоємцями нарівні з закононародженими дітьми.
- Якщо у покійного є чоловік (дружина), то при відсутності інших родичів весь спадок відходить йому (їй). Якщо ж крім чоловіка (дружини) є й інші спадкоємці, то спадок розподіляється між цими спадкоємцями.
- Згідно зі статтею 20/1 Закону №5718 "Про міжнародне приватне право і процес", щодо спадщини діє національне законодавство спадкодавця. Але - грунтуючись на практиці щодо нерухомості, розташованої в Туреччині: застосовується турецьке право
.
- ВАЖЛИВО: За змістом заповіту спадкування рухомого майна оформляється на підставі законодавства країни, громадянином якої є людина, що звертається за спадщиною. Нерухоме ж майно успадковується відповідно до законодавства Туреччини.Іноземець може офоррмити Заповіт на свої майно в Туреччині.
Обов"язковою умовою є нотаріальне посвідчення - та ПЕРЕД цим - медичне психічне обстеження людини. Результат медичного ПСИХІЧНОГО обстеження є дійсним тільки один день.
Заповіти, складені іноземцями в своїй країні,
можуть бути виконані в Туреччині. Для передачі прав власності згідно із заповітом спадкоємець (спадкоємиця) повинен пред'явити судовий лист (Рішення, Постанову) зі своєї країни
і яке було завірене в Консульстві Туреччини.
Потім необхідно подати лист до відповідного суду
за місцем знаходження власності. Потім турецький суд
видає офіційний документ, що дозволяє передачу власності. Після цього цей лист пред'являється разом з іншими документами в управління з оформлення ТАПУ (права власності).
Такас складна процедура тільки для того, щоби не залишиті дітей померлого без нерухомого майна.
Передача нерухомості в межах Туреччини супроводжується сплатою податку на спадок.
Сума податку залежить від вартості нерухомого майна:
- якщо вартість не перевищує 210 000 лір (приблизно 35 000 доларів) - 1 %.
- якщо вартість не перевищує 500 000 лір (приблизно 83 000 доларів) - 3 %.
- якщо вартість не перевищує 1 110 000 лір (приблизно 185 000 доларів) - 5 %.
- якщо вартість не перевищує 2 000 000 лір (приблизно 335 000
доларів) - 7 %.
Цікаво:
А) При купівлі нерухомості загальною вартістю 250 000 доларів США - надається громадянство на протязі 1-3 місяців всій родині власника.
Б) В Туреччині НЕ вигідно оформляти Договір дарування - податок складає від 10% до 30% від вартості дарунка. На практиці НЕ застсовується.
Таким чином головним тут є не
Заповіт як таковий, а Рішення суду, який приймає до уваги наявність Заповіту.P.S.
Із спілкування із членами української громади в Туреччині я дізнався, що на практиці часто роблять замість Заповіту - для спрощення процедури - Доручення на продаж своєї нерухомості. Таке Доручення є дійсним, якщо воно завірено нотаріально в Туреччині, або Завірено у нотаріуса в іншій країні, перекладено на турецьку мову та завірене нотаріально в Туреччині.Бувайте здоровими та живіть довго та щасливо!І не хворійте!
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.