Додано: Нед 23 лют, 2020 10:51

Ну що ж, в нас теж облікова ставка вниз, а Долярчик та Трайбека вже в рОкеті РН, пристібнуті та з кульочками, на випадок, якщо почне нудити.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/