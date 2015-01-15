Додано: Нед 23 лют, 2020 08:07

Слушне запитання і дуже важливе.

Я знаю на нього відповідь і напишу докладно - є суттєва різниція із тим, до чого звикли ми, але хочеться зібратися із думками і систематизувати.

Буде пізніше.

А поки що зависло у повітрі питання, без якого незавершеним є попредній текст як відповідь на запитання пана flyman, який на жаль, не може поділитися із нами корисним досвідом купівлі кавалєрки в Польщі:

Навіщо жадібні турецьки банки навіть із іноземним капіталом так знущаються над депозитчиками та на сьогодні знизили відсоткові ставки за депозитами в турецькій лірі з 28% річних у вересні 2019 до 9,75% річних в турецькій лірі станом на сьогодні?

Чому банківський капітал не хоче поділитися мішками грошей із добрими лагідними чудовими депозитчиками?



Будете лаятися - я розумію, що ви вже відвикли від цього - але в середині цього важливого питання э турбота про людину. Ось не повірете.

Я не пишу статтю з економіки і тому тезісно і майже без цифр - але питання дуже цікаве.



Рівно рік тому злобний жадібний жахливий мусульманський автократ (тут на форумі багато хВахівців, які про те багато писали із знанням справи ), який очолює країну після узурпації влади, де за нього проголосували 73% виборців (а до того він 12 років працював Прем"єром уряду), поставив задачу: забезпечити доступні для населенні банківські кредити для можливості того, щоби люди купували квартири в кредит та самостійно вирішували "жилищный вопрос", який, як відомо, "испортил" людей.

Рішенню знизити облікову ставку Національного банку чинив опір старий Голова Центрального банку.

Його було знято і на його місце призначено не інженера Хоростківського цукрового заводу або керівника Хоростківського регіонального структурного підрозділу ТОВ «Агробізнес», а його першого заступника - амбітного та активного.

Це було в травні 2019.

Не пройшло і місяця, як облікову ставку було знижено і до початку 2019 року її знижували декілька разів. Я за тим ретельно слідкував, бо розумів, що ГРОШІ РОБЛЯТЬ БІЛЬШ ДЕШЕВИМИ ДЛЯ КРЕДИТІВ. І з депозиту майже нічого не заробиш - мабуть.

"Розплата" прийшла в кінці 2019 року:

- ставки по депозитах опустилися менше ніж до 10% річних...

- ставки по кредитах опустилися майже до 10% річних... Це вам не 2,6% річних в США, але....

- притік капіталу в країну тільки від туризму побив всі рекорди за час існування Осьманської імперії та Турецької республіки чисто по па"яті - виручка від туризму в 2019 році - рекорд - 35 міл"ярдів доларів США. Це вам не транш від МВФ на 2,7 жалюгідних міл"ярди із поверненням із відсотками.

- кількість купівлі жила В КРЕДИТ виросла за короткий час на 67 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) відсотків.



В кінці січня 2020 для мене була саме велика несподіванка така:

- в автосалоні Хонда НЕ БУЛО в продажу жодної автівки - всі розкупили. В кредит. Я такого ще не бачив: заходиш в автосалн і на всіх авто стїть табличка: "Вибачте, це авто купив пан..."

- в автосалоні "Мерседес" (нагадаю, в Аксараї - майже в центрі Туреччини - працює величезний завод збирання Мерседесів - я особисто відвідав завод на початку лютого) НЕ БУЛО в продажу жодної автівки - всі розкупили. В кредит. Уявляєте собі таку кумедну ситуацію: "Стоїш із мішком грошей і із сигарою в зубах посеред салону "Мерседес" із бажанням купити своїй кобіті щось на кшалт "Мерседес С300" - а вам посміхаються і говорять - "нєт ніхто" від слова "ніхто"...

По інших автсоалонах не їздив...



Таким чином: відірвавши від корита із грошима жадібних депозитчикив, забезпечили людей і квартирами, і машинами...



P.S. Іноземець за певних умов може взяти кредит на купівлю нерухомості.

Головними умовами є: показати свою теоретичну плетежоспроможність та мати громадянина Турецької республіки як поручителя.

Подається заявка на іпотечний кредит, банк надсилає СВОГО експерта на місце з метою подивитися, що то за нерухомість та яка її теоретична/реальна вартість. Банк думає не більше 3-х лдіб. Видається кредит як правило на суму, яка не перебільшує 70% оціночної експертом вартості житла.



Про спадщину пізніше.

Є також інше важливе і цікаве ппитання - чи оподатковуються продаж квартири, якщо ви купили її та хочете продати через короткий час. Цікаві нюанси. Тільки вчора багато розмовляли із Тетяною - з української діаспори в Туреччині.

Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.