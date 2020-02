Додано: Нед 23 лют, 2020 10:58

Квесторе_поверніться написав: Пан Акурт оживив гілку.

Чи пробачили тим хто ще не попросив вибачення у Вас?

Починається сезон на ТРЖН.

Копірайтеру тре ж працювати - ліри заробляти.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/