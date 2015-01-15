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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 524525526527
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 10:58

  Квесторе_поверніться написав:Пан Акурт оживив гілку.
Чи пробачили тим хто ще не попросив вибачення у Вас? :)
Який ріст цін на нерухомість в Анталії?

Починається сезон на ТРЖН.
Копірайтеру тре ж працювати - ліри заробляти.
Геть біда: з дешевих турецьких йогуртів перейшов на ще дешевшу турецьку воду.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:11

  change_pm написав:
  Frant написав:
  change_pm написав:akurt

Якщо не складно, чи не могли б ви розказати про успадкування нерухомості в Туречинні? Чи це можливо? Чи є податки і т.д.?

Супер!
Клони Віктора Семеновича розмовляють між собою!
І все про турецьку нерухомість в Анталії!

Навіщо нам реклама дешевої турецької мінводи????


Насправді на цьому форумі немає аудиторії для дешевої турецької мінводи((( є тільки для дорогої української води.

Франт все в Ліперпулі промотав. Флай відшуковує якесь "стрьомне" зі "стрьомними" документами. Немає вам часу і наснаги до турецької нерухомості.
...

Я адепт мінімалізму.
https://forge.medium.com/minimalism-is-a-luxury-good-4488693708e5
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:53

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Пан Акурт оживив гілку.
Чи пробачили тим хто ще не попросив вибачення у Вас? :)
Який ріст цін на нерухомість в Анталії?

Починається сезон на ТРЖН.
Копірайтеру тре ж працювати - ліри заробляти.
Геть біда: з дешевих турецьких йогуртів перейшов на ще дешевшу турецьку воду.


Не принижуйте себе, мій польський товариш flyman. Я маю право так говорити, бо реально працював у Польщі з 1992 по 1998 рік та мав там фірму, яка поставляли товари у всю центральну Україну від дитячих забавок до ліків.
Так ось, НЕ ПРИНИЖУЙТЕ СЕБЕ:
- тема про йогурти вже обсмоктана паном Франтом - вже й йому самому стидно. В нього нова "фішка" - мінеральна вода.
- я НЕ заробляю/незаробляв гроші ніякою ріелторсько-посередницькою діяльністю. Ви помиляєется, як багато разів в житті. Єдина ваша НЕ помилка: то купівля "дачі" за 100 км від Киева в ті далекі часи, коли ви, покинувши родину в Тернополі, орендували кімнату в квартирі із хазяйкою та її дочкою: було місце, де можна було сховатися на накопати картоплі. Беріть приклад з мене: зараз активно працюю над тим, щоби отримувати певний дохід із Німеччини - тільки за останні 50 днів 2 рази був в Берліні та в Дюссельдорфі.
То не приинужуйте себе - бо до вас не буде довіри на київській гілці, де ви стали найактивнішим учасником, та стає очевидним, чому ви так схибили із тим цоколем в Бучі та з тими майбутніми маєтками поблизу тієї "швидкісної траси", де буде рухатися так невдало зроблений на Крюківсьому заводі новий дизель-поїзд, який - слава Богу - Укрзалізниця закупила тільки в одному екзмплярі. Я особисто спілкувався не тільки з людьми, які підписували остаточний вердикт для Укрзалізниці, а й з тими, хто безпосередньо приймав учать у випробуваннях. Там суттєва конструкторська помилка: виявлено було неузгодженність між дизелем виробництва Німеччини та гідротрансформатором - тому дизель-поїзд не може набрати швидкість згідно з Технічним завданням. І має проблеми той дизель-поїзд під час набору швидкості... То буде для вас поблизу "швидкісної колій" , де ви - покинувши Rzeczpospolita Polska (RP) - повернулися ні з чим - шумова проблема.

Краще будьте у нас фаховим - розкажіть реально - це на тему гілки:
- середня вартість квартир в Польщі станом на 2019 рік.
- чи виправдалися очікування зростання цін на нерухомість в Польщі чи вже є стабілізація, чи навіть "відкат" у цінах.
- Чому в Польщі самий великий сегмент квартир, який користується попитом - то саме те, чого не ЛЮБЛЯТЬ в Україні - у нас ніяка свідома людина не купить кавалєрку площею в 31 квадрат - щонайменше на сьогодні залізобетонний паралелопіпед плошею в 54 квадрати, де за задумом архітектора можна створити затишне 1-к гніздечко, а насправді звивають 2-о кімнатне.
- Які особливості купівлі квартир у Польщі, звідки ви втекли після жирування на виконанні приватаних замовлень до вересня 2015 у Києві - де не облікована готівка сипалася в кармани щоденно.
- Які Закони про спадковість у Польщі.
- Чи є податок на продаж нерухомості (В Україні - немає піісля трьох років володіння, в Туреччині - після 5-ти років володіняя).

Будьте експертом, а не примітивом, ОК?

P.S. Пан Квесторе_поверніться! Дякую за запитання - там є інтересна інформація - але будьте обережним - тут йде полювання на моїх ймовірних клонів - вже натякають на пана change_pm, то й вам дістанеться на горіхи!
Ви ж бачите - у хлопчаків немає кеби ні на що, крім дурниць... То Ваші сусіди, на жаль...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:08

Не совсем понимаю нападки на акурта.
1. В случае, если он имеет "интерес" в теме - то плохо, что не помечает "дружеские советы" как рекламу
2. По сути, если он и рекламирует "товар", - есть ли претензии к самому "товару"? Есть ли более лучшая альтернатива припарковать например 50к баксов (если имеется ввиду именно бетон)?
Может он даже кого-то спасёт от вложения в какой-то украинский долгострой посреди поля без коммуникаций? Что в этом плохого?

Поясните, претензии в том, что:
1. Возможная джинса не помечается как "Реклама"
2. Несовпадение "ожидания-реальность". Т.е. на самом деле есть подвохи в строительстве, окружающих условиях, и т.п.
3. Он просто забирает деньги и пропадает :)
4. Ваш вариант

Насколько я понял, претензия в том, что товар впринципе хороший, но способ "рекламы" - "неэтичный", скажем так. Правильно?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:10

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Чому в Польщі самий великий сегмент квартир, який користується попитом - то саме те, чого не ЛЮБЛЯТЬ в Україні - у нас ніяка свідома людина не купить кавалєрку площею в 31 квадрат - щонайменше на сьогодні залізобетонний паралелопіпед плошею в 54 квадрати, де за задумом архітектора можна створити затишне 1-к гніздечко, а насправді звивають 2-о кімнатне.


Долярчик з 52м2 зробив двокімнатну на проживання сім"ї з 4-х осіб
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Вкладчик1234 написав:Насколько я понял, претензия в том, что товар впринципе хороший, но способ "рекламы" - "неэтичный", скажем так. Правильно?

Реально позабавил орденоносный увешанный медалями©
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:17

УкраїнаVSТуреччина

  akurt написав:- ставки по депозитах опустилися менше ніж до 10% річних...
- ставки по кредитах опустилися майже до 10% річних... Це вам не 2,6% річних в США, але....
- притік капіталу в країну тільки від туризму побив всі рекорди за час існування Осьманської імперії та Турецької республіки чисто по па"яті - виручка від туризму в 2019 році - рекорд - 35 міл"ярдів доларів США. Це вам не транш від МВФ на 2,7 жалюгідних міл"ярди із поверненням із відсотками.
- кількість купівлі жила В КРЕДИТ виросла за короткий час на 67 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) відсотків.

Доброго дня! Доброго здоров'я!
- на фоні всього цього(бо і нас таке чекає/навздоганяє) - на скільки % подорожчали квартири у Туреччині за той період "переходу" на дешеву іпотеку?

- хочу провести паралель з Україною.... - чи вартує(особисто мені) застрибувати в "останній вагон" в іпотеку, доки ще поодинокі менш-більш "нормальні" об'єкти не досягли цінами космос?!
(планую на травень... побігати по ВП різних забудовників)

Дякую наперед за відповідь!
Гарного дня!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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